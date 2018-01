El PP llevará al Pleno del Congreso del día 13 su iniciativa para que no se derogue la prisión permanente revisable

Así lo ha avanzado el portavoz parlamentario de los 'populares', Rafael Hernando, quien ha explicado que su grupo pretendía discutir esta iniciativa en el Pleno de la próxima semana, pero que el PSOE ha vetado su inclusión en el orden del día por no estar aún publicada en el Boletín de las Cortes.

Al no reunir la necesaria unanimidad, el PP ha decidido aplazar el debate de esa propuesta al día 13, pero no ha desaprovechado la ocasión para censurar que los socialistas hayan bloqueado una vez más la discusión de una iniciativa de su partido. "Me parece un error político", ha denunciado.

ES UNA PENA "ABSOLUTAMENTE CONSTITUCIONAL"

Dicho esto, Hernando ha defendido la necesidad de que la oposición retire o congele la derogación de la prisión permanente, una figura penal introducida por la mayoría absoluta del PP en 2015 para casos de delitos especialmente graves y que está recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Y es que, según ha subrayado el 'popular', se trata de una pena que valora "la mayoría de los españoles", que es "absolutamente constitucional", además de "justa", y que está avalada por el Consejo de Estado.

De hecho, ha puesto de relieve que el mero intento de derogarla ha provocado una iniciativa ciudadana, impulsada por, entre otros, los familiares de la joven madrileña Diana Quer o Marta del Castillo, que cosecha ya "más de cuatro millones de firmas de ciudadanos".

Precisamente fue tras la detención del presunto autor de la muerte de Diana Quer cuando el PP inició una campaña en defensa de la prisión permanente revisable y criticando al PSOE y Unidos Podemos por promover su derogación y a Ciudadanos por haber posibilitado, con su abstención, que dicha reforma se tramitase.

En todo caso, la proposición de ley para derogar la prisión permanente, que fue presentada por el PNV y que fue tomada en consideración el pasado 10 de octubre, está congelada en la Cámara baja a base de sucesivas prórrogas del plazo de presentación de enmiendas. Mientras tanto, el Tribunal Constitucional tiene pendiente de sentencia el recurso que presentó toda la oposición.

Al no poder debatir aún este asunto, el PP ha decidido llevar a la sesión plenaria de la próxima semana una proposición no de ley en apoyo a las víctimas del terrorismo en el ámbito internacional, una iniciativa que Hernando ha dicho que se presenta como "homenaje" al matrimonio Jiménez Becerril, de cuyo asesinato a manos de ETA se cumplen este martes 20 años.