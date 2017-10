El PP dice que Puigdemont es el "único responsable" y pide a otros partidos no actuar con "equidistancias"

El vicepresecretario general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado hoy que el "único responsable" de lo que está pasando en Cataluña es su presidente Carles Puigdemont, y ha pedido también que no se actúe con "equidistancias" y no se ponga en el mismo sitio a quienes velan por la legalidad con los que están infringiendo la Constitución.

En opinión del dirigente popular, "Cataluña no merece este espectáculo", pero insiste en que no es el Gobierno el que lo ha provocado, sino la Generalitat por la "irresponsabilidad" con la que ha actuado.

"Los únicos responsables de lo que está pasando en Cataluña son Puigdemont, el Gobierno de la Generalitat y sus socios porque han convocado un referéndum ilegal a sabiendas de que lo era, tratando de romper la Constitución y las leyes y la soberanía nacional", ha dicho el vicesecretario del PP "bien alto y bien claro".

Además, Maillo ha advertido de que no se actúe con "equidistancias" y poniendo en el mismo lado a los que velan por la legalidad con aquellos que están infringiendo la Constitución y las Leyes porque "son parámetros completamente distintos". "No caben equidistancias", ha apostillado.

"NO ES EL DÍA PARA ENTRAR EN EL REPROCHE"

No obstante, no quiso precisar a quién se refería cuando fue preguntado si la advertencia iba para el PSOE. Argumentó que hoy no es el día para entrar en el reproche y que éste, en todo caso, se tiene que hacer al Gobierno de la Generalitat: "El único culplable", ha vuelto a insistir.

Pero también ha recalcado que "no es el momento de equidistancias", ni de "políticas electoralistas" o de "baja política", sino que hay que "elevarse" y hacer "política de Estado". En este sentido, Martínez-Maillo ha asegurado que sigue teniendo el apoyo de los partidos constitucionalistas.

RAJOY ESTÁ CUMPLIENDO Y PUIGDEMONT HA ENGAÑADO A LOS INDEPENDENTISTAS

En rueda de prensa, Maillo ha querido dejar claro que el Gobierno y su presidente, Mariano Rajoy, "están cumpliendo". "Dijimos que no habría referéndum y no lo hay", ha apostillado antes de recalcar que el Ejecutivo y las instituciones del Estado están actuando "dentro de la legalidad y para cumplir las resoluciones judiciales".

Sin embargo, ha advertido de que los que incumplen los mandatos de los jueces "son otros" y ha acusado a Puigdemont y a sus consejeros de haber "engañado" a todo el mundo y especialmente a los independentistas al prometerles un referéndum con garantías y un reconocimiento de la Unión Europea.

Así, ha querido enviar un mensaje "claro y contundente" al asegurar que "el referéndum está desmantelado, desactivado" precisamente porque el Gobierno "está cumpliendo" y lo seguirá haciendo en defensa de la unidad de España.

Para el dirigente popular, el Ejecutivo de Rajoy está protegiendo los derechos de todos los ciudadanos, de todos los catalanes, de la Constitución, las leyes y las resoluciones judiciales y por ello, rechaza que se hable de "choque de trenes" porque no van en la misma vía. "La legalidad y la ilegalidad van en vías distintas", ha recalcado.

DEFIENDE LA ACTUACIÓN DE GUARDIA CIVIL Y POLICÍA

Según Maillo, la mayoría silenciosa de catalanes se ha quedado en su casa porque no comparte el "espectáculo lamentable" que se está produciendo, mientras que han salido "los de siempre", los de la ANC y los independentistas.

En este contexto ha querido mandar un mensaje de apoyo a la Guardia Civil y a la Policía Nacional porque están actuando bajo el mandato de la Justicia procediendo los derechos de todos y ha acusado de nuevo al Gobierno de Puigdemont de "manipular" la información sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "justificar sus fines".

Por ello, ha descartado que Guardia Civil y Policía estén ejerciendo violencia. Más bien al contrario, ha sido "proporcional y profesional", según ha dicho antes de explicar que hay imágenes en las que se ve a agentes garantizando la seguridad de los menores de la manipulación que estaban haciendo de ellos.

Admite que no es positivo que haya heridos en enfrentamientos con la policía, pero insiste en que éstos están actuando dentro de la proporcionalidad, valorando las circunstancias tal y como son y lo están haciendo ante una situación de imperiosa necesidad, cuando las circunstancias lo aconsejan: "Ya está bien de demonizar a Policía y Guardia Civil".

PABLO IGLESIAS Y COLAU, NO PASAN EL TEST DE DEMÓCRATAS

El dirigente del PP también ha cargado contra Podemos, asegurando que en este momento algunos políticos no pasarían el test de demócratas y se ha referido en concreto a Pablo Iglesias y Ada Colau. En su opinión, están actuando "al margen de la Constitución y las leyes, insultando y llamando a la desobediencia a las instituciones" al tomar un claro partido por los que no cumplen con la legalidad, por lo que ha concluído que "no actúan bajo el prisma de la democracia".

Ha vuelto a hacer un llamamiento a Puigdemont para que cese en la escalada de la ilegalidad. "A partir de ahí se podrá hablar", ha señalado pero también ha dejado claro que la Justicia "está actuando y actuará" porque volver a la ley "no impide el funcionamiento de la justicia" y "se ha ido demasiado lejos". Por ello, ha insistido en que las actuaciones de hoy no quedarán impunes: "en los próximos días y meses se irá viendo".

En este sentido, ha mostrado su esperanza de que en esta ocasión, Puigdemont no eche la culpa a terceros como hizo Artur Mas, sino que la asuma, al igual que los consejeros porque eran "conscientes" estaban "advertidos" y sabían lo que hacían conscientemente. "No pueden exonerarse de su responsabilidad, con independencia de lo que pase esta noche".