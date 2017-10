El PP exige a Puigdemont acabar con la "mentira victimista" de que ANC y Omnium van a prisión por sus ideas

Este lunes, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó prisión sin fianza para los líderes de ANC y Omnim, acusados de un presunto delito de sedición por su actuación durante la concentración independentista ante la sede de la Consejería de Economía y el asedio a la Guardia Civil los pasados 20 y 21 de septiembre. Puigdemont arremetió contra la Justicia y calificó a Sánchez y Cuixart como "presos políticos".

"A mi lo que me gustaría es que el señor Puigdemont acabara ya con esta gran mentira victimista que ha fabricado y sigue fabricando porque aquí no ha habido arrestos a personas por sus ideas políticas sino sencillamente decisiones judiciales en base a actuaciones ilegales", ha enfatizado. Según ha dicho, eso es lo que sucede cuando "funciona adecuadamente" un Estado de Derecho como el de España, en el que existe separación de poderes.

Por eso, Hernando ha llamado a "respetar" las decisiones de la Justicia y ha pedido a los independentistas que tengan "muy claro" que en España "no hay inmunidad ni impunidad" si se incumple la ley. Según ha recalcado, el que "la hace la paga", si bien "a veces tarda más" la Justicia y otras "tarda menos".

En este sentido, el portavoz del PP ha indicado que lo que sucedió este lunes se enmarca en el "normal funcionamiento" del Estado de Derecho. "Ya está bien de tantas mentiras y de enredarse o enrollarse en bandera que nada tienen que ver con la libertad o la democracia", ha resaltado, para añadir que hay muchos ciudadanos que están sufriendo una situación de "auténtico sufrimiento" con el que Puigdemont debería acabar ya.

Es más, ha dicho que esta vía independentista que encabeza el presidente catalán está "empobreciendo" a la sociedad catalana porque hay centenares de empresas que ya han abandonado esta comunidad autónoma. "¿Qué más necesita Puigdemont para echar marcha atrás a esta locura que no conduce a ningún sitio y que ha sido rechazada de forma clamorosa por toda la comunidad internacional?", se ha preguntado.

"UNA OPORTUNIDAD" PARA EVITAR EL ARTÍCULO 155

Rafael Hernando ha recordado que el presidente de la Generalitat tiene aún tiempo para evitar que se aplique el artículo 155 de la Constitución si antes del jueves a las 10.00 horas dice que no hubo declaración de independencia en el Parlamento catalán y se restaura la normalidad institucional. "Espero que aproveche esa oportunidad. Me temo que no lo va a hacer, conociéndole, me temo que no lo va a hacer", ha resaltado.

A su juicio, tanto Puigdemont como su vicepresidente, Oriol Junqueras, deberían pensar en este momento es en el bien de los ciudadanos de Cataluña porque la "fragmentación, confrontación y división" que ha generado es "algo que pasará a los anales de la historia". "Dudo mucho que las próximas generaciones alguna vez le perdonen", ha exclamado.