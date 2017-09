El PP, tras sacar Rufián una impresora: "Ya dijo Ortega que al Congreso no se viene a hacer el jabalí ni el payaso

"Cada día viene con una cosa distinta, un numerito más de alguien que cree que esto es un circo. Y esto no es una circo, es el Parlamento. Ya lo dijo Ortega, al Parlamento no se viene a hacer ni el jabalí, ni el payaso ni el tenor. Desgraciadamente hay algunos que no leen mucho a Ortega", ha declarado Hernando en los pasillos de la Cámara Baja.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Rufián ha exhibido una impresora en el hemiciclo y ha dicho a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que ése es el "cuerpo del delito". Dicho esto, ha pedido al Ejecutivo de Mariano Rajoy que deje de "perseguir impresoras" y "persiga corruptos".

En su réplica, la vicepresidenta le ha espetado que la democracia española es la que facilita a Rufián acudir al Congreso a decir "lo que quiera" sin ser silenciado. "Puede venir con eslóganes de camisetas, resumir sus mejores tuits de la semana o traer impresoras para enseñarnos hacer manuales para fabricarnos el referéndum en casa", le ha soltado.