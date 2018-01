El PP pide que Torrent desconvoque "inmediatamente" el pleno de investidura y no irá si se convoca

Albiol ha dicho este lunes en rueda de prensa que no participarán en el debate de investidura porque consideran que Puigdemont no reúne condiciones presidir la Generalitat después de que su abogado, Jaume Alonso Cuevillas, haya afirmado que posiblemente no pedirán permiso judicial para asistir al pleno.

El dirigente popular también ha remarcado que Cataluña "no puede continuar en esta situación de bloqueo político, institucional, economico y social".

"MOVER FICHA" DESDE CS

Albiol ha instado a Cs a "mover ficha" y evidenciar la voluntad de gobernar Cataluña y presentar un candidato al que, según él, apoyaría el PP y, posiblemente, el resto de constitucionalistas en la cámara.

A título personal, el popular también ha dicho que la solución no es convocar nuevas elecciones, porque "Cataluña no puede continuar con esta inestabilidad política".