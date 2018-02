El PP no contempla que el Tribunal de Estrasburgo dé la razón a Puigdemont y avale su investidura

Así se ha pronunciado el dirigente 'popular' en los pasillos del Congreso al ser preguntado sobre qué pasaría si el Tribunal de Estrasburgo aceptara la demanda de medidas cautelares que va a presentar el presidente del Parlament, Roger Torrent, por la impugnación de la propuesta de Carles Puigdemont como candidato a la Presidencia.

"No contemplamos ese supuesto, el Tribunal Constitucional ya se expresó y esperamos que se ratifique porque una persona que está fugada no puede ir a la investidura", ha indicado Maillo, quien también ha recalcado que los 'populares' recurrirán porque sería "inconstitucional" a reforma de la Ley de la Presidencia de la Generalitat que impulsa Junts per Catalunya para facilitar la investidura de Puigdemont.