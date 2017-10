PP dice que la UE apoya a Rajoy tras lo ocurrido y que no es cuestión de fotos sino de defender la Constitución

"No es cuestión de imagen, no sólo de imagen, es cuestión de defender la Constitución que nos hemos dado todos, de defender los derechos de los catalanes que mayoritariamente no estaban ayer en la calle", ha dicho en rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP.

Maíllo ha sido preguntado por la imagen internacional de lo ocurrido este domingo en Cataluña, por las críticas a la intervención policial por parte de algunos políticos europeos y por el comentario del portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, de que "la violencia nunca puede ser un instrumento en política".

"Es un llamamiento al diálogo y la no violencia que compartimos todos", ha interpretado Maillo, que ha insistido en que el Gobierno siente "muy cerca" el respaldo de sus socios comunitarios y de las instituciones de la Unión, porque ninguno de ellos "acepta un desafío y un reto que suponga la ruptura de la legalidad vigente". Las conversaciones de Mariano Rajoy con otros líderes, ha dicho, están transcurriendo "con normalidad".

El dirigente 'popular' ha admitido que "siempre es mejor" la foto de una persona "haciendo que vota" que la de la intervención de la policía, pero ha subrayado que "no es cuestión de imagen sino de defender la Constitución". "Hay decisiones que tomar que tienen ese coste", ha agregado.

LA INVESTIGACIÓN "IMPARCIAL" DE LA ONU

También ha sido preguntado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, quien ha pedido este lunes al Gobierno que garantice una investigación "minuciosa, independiente e imparcial" de la violencia en torno al 1-O y que acepte "sin demora" las peticiones de visita por parte de expertos de la ONU en materia de Derechos Humanos.

"Quédese tranquilo, si la investigación es imparcial no hay ningún tipo de dificultad, ningún tipo de problema", ha respondido con cierta ironía Martínez Maíllo ante la pregunta.