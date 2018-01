PP de Valencia critica que Puig no hiciera ningún anuncio en su discurso y dice que no tiene propuestas

"El president no ha dicho nada nuevo en su mensaje de Año Nuevo. Habla de empleo, de política social y de financiación, y es el mismo mensaje que repite desde hace tres años. El año pasado reconocía abiertamente que quedaba casi todo por hacer y hoy seguimos igual. Las leyes estrella han sido recurridas por inconstitucionales, seguimos con los problemas en sanidad y en políticas sociales", ha indicado la dirigente 'popular' en un comunicado.

Ha remarcado que "no ha hecho ni un solo anuncio ni ha explicado cómo pretende hacer todo lo que dice que queda por delante" y aunque "dice que el gran reto es reducir las listas de espera, no dice cómo ni parece haber hablado del tema con su consellera Montón, que es el verdadero problema de la sanidad valenciana" o "habla de dependencia y se olvida de los atascos y de las personas que han fallecido esperando la prestación".

Bonig ha lamentado también que Puig "haya pasado de puntillas por una cuestión que ha sido clave en 2017, la del chantaje lingüístico", así como que en ningún momento "haya mencionado la palabra libertad, que es ni más ni menos lo que están pidiendo los padres, lejos de las imposiciones".

"También ha señalado que no caben los barracones en la Comunitat, pero no dice que ante los compromisos incumplidos ha pasado la pelota a los ayuntamientos para que sean ellos quienes construyen las escuelas", ha agregado.

La presidenta del PPCV ha advertido que "no se puede utilizar la infrafinanciación que sufrimos los valencianos como un comodín para todo lo que no se hace" y ha incidido en que "las broncas internas, las pocas ganas de trabajar y la nula capacidad de gestión de este Consell son los verdaderos motivos por los que están agotados cuando no hace ni tres años que llegaron a la Generalitat". No se puede ser tan autocomplaciente y achacar lo que no se ha hecho a otros", ha subrayado.

Bonig ha manifestado, por otra parte, que comparte dos menciones con el presidente: "La condena firme y rotunda a la violencia machista, así como creer en la fortaleza de los valencianos, que siempre han demostrado arrimar el hombro y hacer de la Comunitat una tierra de prosperidad".