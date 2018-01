El PP arremete contra Cs por no ayudarle a formar grupo en el Parlament

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha arremetido hoy contra Ciudadanos por no apoyar a las otras dos formaciones constitucionalistas (PPC y PSC) en la constitución del Parlament, sobre todo para que los 'populares' puedan tener grupo.

En rueda de prensa en el Congreso, Hernando ha insistido en que Ciudadanos, como fuerza más votada, debe tomar la iniciativa y no esperar a lo que hagan los independentistas, pero también debe usar ese "liderazgo" para apoyar a PSC y PPC en la Cámara catalana.

"Está muy bien hablar de los constitucionalistas, pero tienen que apoyarse", ha dicho Hernando, quien ha lamentado que los "presuntos amigos" del partido naranja no estén dispuestos a ayudar a que el PP tenga grupo propio en el Parlament.

Una actitud que ha contrapuesto con la que tuvo el PP en el Congreso, que en su momento lideró las negociaciones de la Mesa como partido más votado y ahora Ciudadanos tiene dos miembros en este órgano de gobierno de la Cámara Baja, incluido el vicepresidente primero -Ignacio Prendes-.

En este sentido ha asegurado que tras las elecciones de 2015 el PP "habló con todos" y él mismo se reunió con todos los partidos para negociar la Mesa, tratando de no excluir a nadie. Y ha lamentado, aludiendo a Ciudadanos, que haya "gente que cree que la representación no va ligada a la responsabilidad".

El PP entiende que sería muy importante que hubiese en el Parlament otro grupo propio constitucionalista, pero fuentes 'populares' han insistido en que debe ser Ciudadanos el que haga un ejercicio de generosidad, sin que los 'populares' se lo tengan que rogar,

Pero por el momento no ha habido conversaciones al respecto según han admitido fuentes de la dirección nacional de Ciudadanos.

Fuentes de la formación naranja han insistido hoy en que no son partidarios de prestar al PPC un diputado para que forme grupo, porque no es habitual en la Cámara catalana, donde existe la posibilidad de conformar subgrupo dentro del Mixto.

En el PP, no obstante, insisten en reprochar a Ciudadanos esta posición y lamentan que la CUP vaya a tener grupo pero el partido naranja no ayude a que lo consigan los 'populares'.

Por otro lado, Rafael Hernando ha insistido en que Carles Puigdemont no puede ser investido presidente de forma telemática, y se tomarán todas las medidas legales necesarias si los independentistas tratan de celebrar dicha investidura.

En este sentido, el portavoz del PP ha especificado más tarde en un mensaje en Twitter en que "si los independentistas quieren tener mayoría en la Mesa para retorcer el reglamento y que haya una investidura fantasma", el partido "recurrirá al Tribunal Constitucional".

"El reglamento (del Parlament) es muy claro, no es interpretable" y "no depende" de cuál sea la mayoría de la Mesa, ha advertido Hernando, quien ha señalado que hay que presentar ante la Cámara un programa de gobierno para ser investido, y "los programas virtuales no existen en democracia".

Además ha considerado que con quien tiene Carles Puigdemont una cita ineludible es "con la justicia".

Y mientras ha insistido en que los independentistas deben dejar de "marear la perdiz" con investiduras virtuales ha insistido en que "toda esa gente forma parte del pasado", ha apostado por trabajar para que "cambien las cosas" en Cataluña y ha instado una vez más a Ciudadanos a tomar la iniciativa como fuerza más votada.