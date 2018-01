PP ve "ilegal" la petición de comparecencia de Cifuentes en la Comisión de Investigación y espera que no se califique

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en relación a la citación de Cifuentes por parte de este órgano parlamentario el 2 de febrero con objeto de explicar el retraso de la remisión de las actas del Canal de Isabel II relacionadas con el caso Lezo.

Ossorio espera que esta comparecencia no se produzca porque es una "manifiesta ilegalidad", para añadir que se tiene que reunir la Mesa de la Asamblea para calificar dicha petición. "Son ilegales porque el objeto de la comisión es la corrupción y esto no es corrupción, un retraso en la remisión de unos documentos será lo que sea pero no es corrupción", ha espetado el portavoz popular en la Asamblea.

Además, ha comentado que el objeto de la Comisión de Investigación versa sobre las dos últimas legislaturas y esta cuestión es un tema del "presente". En consecuencia, entiende que la Asamblea no puede calificar el escrito de comparecencia porque es "manifiestamente ilegal" y que, en caso de que eso se produjera, su grupo se reserva tomar acciones legales.