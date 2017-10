PP, abierto a todas las medidas si hay declaración de independencia, pero antepone la unidad con PSOE y Cs

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, ha asegurado que se mantiene abierta la puerta a aplicar cualquier medida según transcurran los acontecimientos en Cataluña, desde el artículo 155 de la Constitución para retirar competencias a la Generalitat a la Ley de Seguridad Nacional para tener el control de los Mossos, pero ha asegurado que "la respuesta" deberá ser "desde la unidad" con PSOE y Ciudadanos.

"Hablamos de una respuesta desde la unidad. Ya veremos los pasos", ha dicho en rueda de prensa tras el comité de dirección del PP reunido este lunes bajo la presidencia de Mariano Rajoy. Precisamente esta tarde el jefe del Ejecutivo se reunirá con el socialista Pedro Sánchez y, después, con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, con los que analizará las medidas jurídicas y legales que se pueden emprender si los independentistas siguen adelante y se produce una declaración unilateral de independencia.

Maillo, que ha admitido que el país enfrenta la situación "más compleja de la democracia", ha insistido en que cabe aún el diálogo con las instituciones catalanas si vuelven al Estatut y la Constitución y que el Gobierno está abierto a escuchar propuestas que sean legales. Según ha dicho, con quien está en la ilegalidad "no es posible" el diálogo, algo que no ve como un "condicionante" sino como un elemento básico en una democracia consolidada.

"Se habla mucho de diálogo y la pregunta que hay que hacer al señor Puigdemont es la siguiente: ¿Está usted dispuesto a volver al ámbito de la Constitución y del Estatuto de Cataluña, sí o no? A partir de ahí hay diálogo porque de lo que no va a negociar el Gobierno de España es sobre la unidad de España, la igualdad de los españoles, la ruptura de la soberanía nacional o la convocatoria de un referéndum ilegal", ha enfatizado.

"SALIERON A LA CALLE LOS DE SIEMPRE"

En su comparecencia, el 'número tres' del PP ha expresado su apoyo a la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy "de la A a la Z" ante un "desafío" que no es al Ejecutivo del PP sino al Estado de Derecho y la democracia, por lo que "todos" deben sentirse interpelados. Y ante esa "ruptura" de la ley, se tomaron decisiones para "salvaguardar y proteger los derechos de todos" en Cataluña. "El Gobierno no se examinaba ayer, nosotros nos examinamos continuamente", ha indicado.

Además, ha señalado que el "gran pucherazo" de este domingo "certifica la deslegitimación del Gobierno de la Generalitat para representar a todos los catalanes", porque, a su entender, solo representa al que "sale a la calle" y al que "más grita" en defensa de las tesis independentistas. En este punto, ha dicho que este domingo "salieron los de siempre" y ha puesto en valor esa "mayoría silenciosa" que no está de acuerdo con la "desobediencia" emprendida por Puigdemont.

Maillo ha calificado la jornada de este domingo de "pucherazo", "auténtico fraude", "gran farsa" y "gran mentira", pero ha recalcado que los independentistas no han conseguido su objetivo porque en Cataluña "no ha habido un referéndum de autodeterminación".

PIDE A PUIGDEMONT NO TOMAR "DECISIONES EN CALIENTE"

Ante una posible declaración de independencia unilateral, ha pedido a Puigdemont que "no tome decisiones en caliente, que no van a ninguna parte", que no tienen "vuelta atrás", y que tienen consecuencias que son "evitables". Eso sí, ya ha advertido de que el Gobierno y las instituciones del Estado no van a "dar un paso atrás" y, por lo tanto, "algunos van a tener que responder ante la Justicia por las decisiones que están adoptando".

Después de que Rivera pida aplicar el artículo 155 para convocar elecciones en Cataluña, el coordinador general del PP ha dicho que todas las opiniones hechas de buena fe son "bienvenidas", pero "una cosa es opinar y otra decidir", desde la "serenidad" y la "tranquilidad". Y ha añadido que por ahora "no hay ninguna puerta cerrada" sino que todas están "abiertas", dado que habrá que esperar a ver cuáles son las decisiones que tomen los independentistas y hasta donde llegar "la desobediencia o el desafío separatista".

Ante las declaraciones del socialista Patxi López apuntando como posible vía la del TC para inhabilitar a los responsables de una declaración unilateral de independencia --en vez de recurrir al artículo 155--, Maillo ha recordado que esa reforma de la ley de TC la hizo el PP "sin el apoyo de ninguna formación política" y le da facultades para "ejecutar sus propias resoluciones".

Sin embargo, ha dicho que aún no han hablado de esa cuestión y que "conviene respetar el funcionamiento de todos los poderes del Estado", ya que el TC toma "sus propias decisiones". Fuentes del PP admiten que es complicado tomar cualquier medida jurídica de calado sin el apoyo de los socialistas.