El PP se desentiende de las declaraciones de Villarejo sobre la 'Operación Cataluña': "Esa información no nos incumbe"

Así lo ha asegurado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, al ser preguntado por las palabras de Villarejo en una entrevista en La Sexta en las que acusó al exdirector de la Policía Ignacio Cosido de montar la llamada 'Operación Cataluña' y añadió que estaban al tanto en el Palacio de la Moncloa.

"Tenemos a bien no hacer comentarios sobre las entrevistas que cualquier persona pueda hacer en un medio de comunicación. El Gobierno no tiene nada que decir y el Partido Popular, tampoco. Habría que preguntarle al entrevistado o al entrevistador. Desde luego esa información no nos incumbe y no nos afecta a nosotros", ha declarado.

Este lunes Villarejo ha asegurado --en una entrevista en Rac1-- que estaría "encantado" de comparecer en la comisión del Parlament sobre la denominada 'Operación Cataluña' pero ha precisado que necesita de la autorización expresa del Ministerio del Interior, al ser funcionario del Estado.

El excomisario también se ha ofrecido a comparecer en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre el supuesto uso partidista del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz.