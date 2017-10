El PP defiende que con las medidas del 155 se busca "una Cataluña libre"

Barreiro ha intervenido en la comisión del Senado que debate la aplicación de estas medidas a favor de que la Cámara las apruebe. Ha adelantado que su partido acepta una de las tres enmiendas presentadas por el PSOE, para una aplicación gradual del 155, y que estudia las otras dos, una de las cuales contempla frenar la entrada en vigor de las medidas en caso de elecciones legales en Cataluña.

El portavoz 'popular' ha asegurado que "nunca se había" vivido una situación como la actual en Cataluña y que es algo "insólito" en el entorno europeo. "Es difícil que alguien pueda entender una falta de lealtad al Estado de Derecho, a la sociedad española pero especialmente al conjunto de la sociedad catalana", ha añadido.

También ha subrayado que el debate es democracia sí o democracia no, libertades sí o libertades no, que es lo que a su juicio está en juego y no un enfrentamiento entre gobiernos o entre partidos. "Fuera de la ley existe la arbitrariedad y es lo que estamos viviendo desgraciadamente en Cataluña", ha agregado, para acusar a la Generalitat de amordazar al Parlament y vulnerar la ley.

José Manuel Barreiro ha defendido por último que se apliquen las medidas que se debaten porque es un mecanismo "leal con España y leal con Cataluña" y porque "se ajusta a derecho".