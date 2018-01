PP estudia denunciar ante el Defensor valenciano los 122.000 euros en ayudas a medios "que fomentan el independentismo"

El PPCV estudia presentar una denuncia ante el Síndic de Greugers, el Defensor del Pueblo valenciano, los 122.000 euros en ayudas para fomento del valenciano que recibirán algunos de medios de comunicación "que fomentan el independentismo y vulneran lo que establece el Estatut y la Constitución".

Asimismo, pondrá en conocimiento del Gobierno la concesión de estas ayudas por parte de la Generalitat Valenciana a estos medios que "no respetan la personalidad de la Comunitat" al hablar de Països Catalans.

Así lo ha explicado la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, en una rueda de prensa en relación a los 2,8 millones en ayudas destinadas al fomento del valenciano en los medios de comunicación, de los que 120.000 serán para entidades "independentistas".

Al respecto, ha puntualizado que está a favor de destinar ayudas para la promoción del valenciano, pero ha subrayado que "no va a "tolerar que "se financie con dinero público a algunos medios que no respetan la personalidad de la Comunitat" y son "independentistas".

Ha explicado que se trata de portales que se refieren a la Comunitat como Països Catalans, que hablan de la "unidad de la lengua" y que "fomentan conductas y comportamientos que no son los más apropiados en un Estado democrático y de convivencia".

"No se puede hablar de Països Catalans ni de que aquí hablamos catalán porque nuestra lengua es el valenciano y pedimos respeto", ha remarcado para señalar que hay que respetar las señas de identidad y el ordenamiento jurídico.

A su juicio, es "muy grave" que con dinero público de los valencianos se concedan subvenciones a medios que, además, no tienen arraigo en la Comunitat y no respetan la Constitución ni el Estatut. "Fuera de las leyes solo hay caos y eso supone la muerte de la democracia", ha señalado.

"Igual que no le daría y me parecería mal que se dieran ayudas a fundaciones que defienden a dictadores o a sistemas que limitan la libertad de los ciudadanos, no me parece bien que el gobierno valenciano le de subvenciones a algunos medios que fomentan los procesos de ruptura con España ni respetan la identidad de la Comunitat", ha subrayado la presidenta del PPCV.