El PP niega campaña para desacreditar a Cs y se defiende de las críticas

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha recalcado hoy que el pacto de investidura alcanzado con Ciudadanos "goza de buena salud", ha negado que los 'populares' hayan iniciando una campaña para desacreditar a Cs y ha dicho que su partido lo que hace es defenderse de los ataques injustos.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Hernando ha vuelto a reclamar a Ciudadanos una explicación "global" sobre sus cuentas electorales que, según ha recordado, el Tribunal de Cuentas ha ratificado que "no son ciertas" y que se "han falsificado".

En opinión del portavoz 'popular', Ciudadanos no puede estar haciendo a los demás acusaciones de no ser transparentes y "en su casa" no practicar lo mismo.

Pese a ello, ha asegurado que el acuerdo alcanzado con el partido de Albert Rivera para la investidura de Mariano Rajoy tiene "buena temperatura" y "goza de buena salud", y que la intención del PP es sacarlo adelante.

Hernando cree que las declaraciones de algunos dirigentes de Cs se deben a un "contagio" del clima "gélido" que hay en el ambiente.

Sin embargo, ha afirmado que en el Parlamento hay "buen clima" y "diálogo", si bien también ha reprochado a Cs que se alejen del Pacto por la Justicia o que "se vayan a negociar con Podemos" una reforma electoral "a la carta".

Tras confiar en que las declaraciones de los dirigentes de Cs vayan cambiando, Hernando también ha reconocido que algunos aspectos del pacto presentan más dificultades porque requieren modificaciones constitucionales y en estos momentos eso "no es una prioridad para España".

Y ha negado, por último, que el PP haya iniciado una campaña para desacreditar a Cs: "Lo que hemos visto es que nos atacan de forma inmisericorde y tenemos que intentar explicar a los españoles que algunos de esos ataques no sólo son injustos, sino que no se tienen en pie", ha enfatizado.