La dirección del PP advierte de que la integración será obligatoria en los congresos regionales

El respaldo abrumador que Mariano Rajoy recibió como candidato sin rival en el congreso nacional del PP no se prevé que vuelva a repetirse en los congresos regionales que empiezan a celebrarse en las próximas semanas. Ante la posibilidad de que algunos de los cónclaves cuenten con más de una candidatura, la orden de la dirección nacional es evitar fracturas o denuncias de purgas.

La directriz de Fernando Martínez-Maillo, el coordinador general del PP, es clara: "Si la integración no se produce al principio, tendrá que producirse al final". De esta forma, el número tres dejaba bien claro que los aspirantes están obligados a incluir a algunos de los rivales cuando llegue el momento de configurar cada comité ejecutivo.

Dado que la competencia interna en el PP y la votación de los afiliados no tiene tradición, sus dirigentes intentan quitar hierro a que no todas las organizaciones se hayan unido en torno a un único candidato. "Hay un gran porcentaje de renovación y otro de continuidad. No hay que someter a un dramatismo exagerado el hecho de que haya más de una candidatura".

El sistema de elección que se estrenará en estos cónclaves es el de doble vuelta, ya que votarán primero los afiliados y después, los compromisarios. Maillo aprovechaba el inminente estreno de estas pseudoprimarias para presumir de su éxito y aseguraba que el sistema del PP "ya está siendo mirado por otros partidos a la vista de sus propios resultados".

Por el momento, las autonomías en las que se cuenta que haya más de un aspirante son Madrid, Cantabria, Baleares, Asturias y Canarias. En Cantabria, tienen previsto enfrentarse Ignacio de Diego, actual presidente de la formación, y Maria José Sáenz de Buruaga, secretaria general. El ambiente previo es muy tenso entre los continuistas y los que pretenden renovar el partido para llegar a gobernar Cantabria.

A Cristina Cifuentes intentará plantarle cara Luis Asúa, con muy pocas posibilidades. El exconcejal, considerado aguirrista, ya ha advertido de que se retirará si la actual presidenta de la Comunidad de Madrid obtiene más votos que él, lo cual es prácticamente seguro, ya que le ha costado conseguir los 90 avales para ser precandidato. La norma en los nuevos estatutos del PP indica que si uno logra más de un 50% de los apoyos y entre ambos hay 15 puntos de diferencia, la segunda vuelta ya no tiene lugar.

En Baleares es donde parece más complicada la situación ya que contra José Manuel Bauzá es posible que se presenten varios contrincantes. El favorito es el diputado Biel Company, que aspira a renovar el partido en las islas. Además, un exalcalde y una exparlamentaria también quieren entrar en la competición.

Aunque lo tradicional en el PP es que no se produzca bicefalia, Martínez-Maillo ha recordado que el principal objetivo del partido es gobernar. Así, llamaba a poner los ojos en las próximas elecciones municipales y autonómicas: "No pensemos en 2017 sino en 2019, la fortaleza del partido hay que mirarla de cara a esa fecha".

No es obligatorio que el presidente del partido en la región tenga que ser también el candidato en las elecciones, aunque en la dirección nacional del partido es la fórmula que prefieren. De ahí que la situación en Castilla y León sea especial, ya que Juan Vicente Herrera aún no ha dejado claro si será o no candidato a revalidar su presidencia del PP. Lo que sí se sabe es que no volverá a presentarse a la Junta en 2019 porque así lo decidió él mismo.

Con este panorama, la dirección nacional confía en que Herrera dé un paso atrás y renuncie. En ese caso, el favorito de Génova es Alfonso Fernández Mañueco, secretario autonómico y actual responsable de la comisión de derechos y garantías del PP nacional. "En el PP hay mucho banquillo y sea cual sea la decisión de Herrera la vamos a respetar", señalaba Maillo.