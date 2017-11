PP dice que las únicas familias que interesan a Podemos son las de los agresores de Alsasua o las suyas internas

PP ha ensalzado este jueves el apoyo del Gobierno de Cristina Cifuentes a las familias, con las medidas incorporadas en el proyecto de Presupuestos de 2018 destinadas a ellas, y ha criticado que el apoyo de Podemos a las mismas sea solo a las familias de "los agresores de los guardias civiles de Alsasua" o los "debates internos" que realizan las diferentes familias de su formación.

La polémica ha comenzado con una pregunta de la diputada del PP Ana Camíns al consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, en la que pedía una valoración al Gobierno regional sobre el apoyo a las familias que más lo necesitan en los Presupuestos para 2018.

Durante su intervención, Camíns ha señalado que las cuentas para el próximo ejercicio "apuntan por la recuperación no solo económica sino social" y por ello hay medidas que van "más allá con ayudas a las familias", en concreto "a las que tienen niños pequeños, a las que están empezando a tener hijos o a los jóvenes que quieren empezar a emanciparse".

Estas son unas medidas, que según la parlamentaria, serán acogidas "con alegría" por las familias pero que van a sufrir "una critica feroz por parte de la oposición". "Esto no va por ustedes señores de Ciudadanos, ni siquiera por el PSOE, que en numerosas ocasiones ha defendido algunas de las medidas e incluso las aplican donde gobiernan", les ha dicho a ambos grupos parlamentarios.

A su parecer, será Podemos quien "se ponga malo" al ver en redes sociales las medidas que colgarán para que "todos los madrileños las conozcan". A su parecer, se pondrán así porque Podemos apoya a "familias diferentes, familias más diversas".

En este punto, ha dicho que para saber cuáles son solo hay que meterse en el buscador Google en Internet, aunque ha apostillado que si a la formación morada le parece "muy capi" puede hacerlo en otro, y poner "Podemos apoyo a las familias". "Ahí pueden comprobar una serie de noticias que confirman el apoyo que dan a las familias más vulnerables", ha resaltado.

Camíns ha indicado que la primera familia sobre la que se han escrito "ríos de tinta" es que indica que "Podemos apadrina y homenajea a las familias de los agresores de guardias civiles de Alsasua". Otra de las informaciones que se puede leer sobre la formación morada y las familias es aquella que indica que "el debate de Podemos entre familias y discursos están ya en pleno proceso de investidura", ha continuado la diputada.

También, ha agregado que existe otra que se refiere "a una familia más en desventaja" como son los Anticapitalistas. "Nos habla del apoyo que está familia hace al soberanismo, lo cual le causa muchos problemas al señor Iglesias", ha trasladado.

Además, Camíns ha dicho que también en la formación morada se pueden encontrar otras referencias a familias no vulnerables "como son los Bescansa o los Serra". "Y por no cansarles acabo con numerosas noticias de familias de la señora Carmena como son hijos, padres, sobrinos, hermanos, novias, compañeros sentimentales o amigos varios que engrosan la lista de los enchufados o nombrados a dedo por el Ayuntamiento", ha concluido.

REGLAMENTO

En este momento, la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz Huerta, ha pedido la palabra, por el artículo 155 que como ella misma ha defendido señala que los diputados pueden "solicitar la observancia del Reglamento".

Ruiz Huerta le ha recordado a la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, que en la Junta de Portavoces indicó que, tras la tensión vivida en le último Pleno, iba a ser "rigurosa" con el cumplimiento del mismo.

"Camíns no ha hecho control al Gobierno sino que se ha dedicado durante toda la pregunta a hacer control a la oposición", ha aseverado. Adrados se ha mostrado en desacuerdo con sus palabras, a lo que la parlamentaria de Podemos ha reiterado que en la pregunta debería "controlar la actividad del Gobierno, no de Podemos". "Usted no ha hecho nada para preservarlo", ha dicho.