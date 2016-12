El PP cree que las medidas anticontaminación "crean problemas" y "no dan gran resultado"

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se ha mostrado hoy partidario de promover el uso del transporte público, aunque ha advertido de que las medidas contra la contaminación adoptadas por el Ayuntamiento de Madrid "crean problemas a gente que no tiene la culpa" y no dan un gran resultado.

Hernando ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada en el Congreso tras la reunión de la dirección del grupo parlamentario popular, que ha estado presidida por el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy.

El Ayuntamiento de Madrid activará a las 06:30 horas de mañana, jueves, el denominado 'escenario 3' del protocolo municipal por alta contaminación de dióxido de nitrógeno (NO2), que implica la restricción de la circulación en la almendra central (área interior de la M-30) a los vehículos con matrícula par.

"Lo que hay que hacer cuando llega esta situación es promover el uso del transporte público de la forma más intensa que se pueda", ha afirmado Rafael Hernando.

Ha considerado que estas restricciones "son viejas medidas que se han practicado en algunos sitios y que no han dado gran resultado".

"Es un problema para llegar a su trabajo de muchas personas que tienen la desgracia de no vivir en Madrid", ha añadido.

El portavoz popular ha asegurado que estas medidas generan "problemas a gente que no tiene la culpa de lo que sucede" y ha lamentado que no haya otro tipo de alternativas "más sensatas".

"No soy alcalde de Madrid. He sido un modesto concejal de Guadalajara hace muchos años y de esto pues no entiendo mucho", ha finalizado.