PP dice que hoy es "la última oportunidad" de Puigdemont para rectificar y le pide "no arruinar" a los catalanes

Ante la posibilidad de que el líder del Ejecutivo catalán proclame la independencia este martes, el diputado 'popular', en declaraciones a 'Los Desayunos de TVE' recogidas por Europa Press, ha dicho que espera que Puigdemont "vuelva a la cordura, a la legalidad y a la sensatez". "Bastante daño ya ha hecho a la convivencia y a la economía", ha apuntado, remachando: "Ha arruinado ya su carrera política pero le pediría que no arruine más la vida de los catalanes".

Bermúdez de Castro ha asegurado que "no se va a romper la unidad" de España y que no habrá independencia. En este sentido, ha explicado que una declaración unilateral "no tendrá ningún efecto político" y será "nulo de pleno derecho", al mismo tiempo que ha asegurado que el Gobierno "contempla todos los escenarios" para frenar el desafío independentista.

"EL GOBIERNO NO DESCARTA NINGUNA MEDIDA"

El 'popular' ha aseverado que las medidas que tome el Gobierno para "restablecer el orden constitucional" en Cataluña se adoptarán "en función de la gravedad de los acontecimientos". Eso sí, ha manifestado que el Ejecutivo central "no descarta ninguna medida contemplada en ordenamiento penal ni en la Constitución".

A su juicio, los ciudadanos catalanes deben "reflexionar" ante el "chantaje a la democracia" por parte de los independentistas. Asimismo, ha destacado que una Cataluña independiente de España "habría menos riqueza, menos empresas y menos empleo" e "irían a la ruina económica y social".