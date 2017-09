El PP dice que día 2 no pasará "nada", "seguirá saliendo el sol" y no se va a ceder por dejar de incumplir la ley

"El 2 de octubre seguirá saliendo el sol, venderán pan en las panaderías, los periódicos saldrán a las calles. Y el Gobierno de España no tiene nada que ceder a alguien por dejar de incumplir la ley. Aquí no puede haber chantajes del que está cometiendo delitos diciendo a ver qué me dais a cambio si dejo de cometer delitos", ha enfatizado Casado, tras asistir a un acto en la madrileña Puerta del Sol por los nuevos cargos del Gobierno madrileño.

El portavoz del PP cree que se está perdiendo la visión de lo que está ocurriendo en Cataluña porque ha habido "un golpe al Estado", se han "atropellado los derechos de la oposición en el Parlamento" y se "ha demolido el Estado autonómico". En definitiva, ha proseguido, se ha "disparado contra la Constitución" y los demócratas tienen que defenderse a través de la ley, los jueces, los fiscales y la policía.

Por ello, el vicesecretario de Comunicación del PP ha dicho que "lo importante" es que se cumpla la ley y ha añadido que los gobernantes catalanes deben anunciar que no va a haber referéndum. En su opinión, "lo mejor" es "acabar con todo esto" y que a partir de la próxima semana "se cambien los interlocutores".