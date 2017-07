El PP pide libertad para los presos políticos y dice que los "titulares" de Monedero muestran que está al lado de Maduro

Así se ha pronunciado, en declaraciones a Europa Press Tv, un día después de que Monedero indicara que no le agrada que el opositor venezolano Leopoldo López haya sido puesto "en situación de arresto domiciliario" mientras "sigue echando gasolina" contra el régimen de Maduro.

"Creo que tienen que dar este tipo de titulares, a los que ya nos tienen acostumbrados, porque ellos están del lado de la dictadura en lugar de estar del lado de los demócratas", ha declarado Levy, antes de asistir al encuentro informativo organizado por Executive Forum con el doctor en Economía Daniel Lacalle.

UN "PEQUEÑO TRIUNFO" CON LA LIBERTAD DE LEOPOLDO LÓPEZ

La responsable de Estudios y Programas del PP ha señalado que su partido se alegra de que "el pueblo de Venezuela tenga un pequeño triunfo" con la excarcelación de López. "Pero no nos quedamos ahí, nosotros pedimos la libertad de los presos políticos", ha resaltado.

En este sentido, Levy ha espetado a Monedero que si Venezuela "verdaderamente fuera una democracia" no habría "presos políticos" y ha añadido que los hay "porque no hay libertad" y porque "no es una democracia". "Por eso, pedimos la libertad de todos los presos", ha abundado.