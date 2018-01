El PP inicia una recogida de firmas a favor de prisión permanente revisable

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha avanzado hoy que el PP va a iniciar una campaña de recogida de firmas en la calle a favor de prisión permanente revisable en casos de extrema gravedad.

En declaraciones a los medios tras visitar la Fundación Vinjoy, en Oviedo, Maroto ha avanzado que con esta medida los populares quieren que las personas puedan dejar su "testimonio" para trasladarle a partidos como el PNV, el PSOE o Ciudadanos que no deroguen la prisión permanente revisable.

Según ha indicado, no sólo se recogerán firmas de militantes populares, sino de personas que en su día confiaron en Ciudadanos o en el PSOE y que han pedido al PP "por favor" que les deje firmar para que estos partidos "no se equivoquen" y no deroguen esta figura.

Con esta iniciativa, el PP pretende acompañar la recogida de firmas que ya se está realizando en plataformas digitales.

Maroto ha dicho que a lo mejor se va a ver personas conocidas de Ciudadanos o del PSOE firmando en las hojas de PP para que "no se equivoquen votando a favor de la derogación de la prisión permanente revisable".