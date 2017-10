El PP censura la rectificación del Ayuntamiento con el cierre de Gran Vía

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado hoy contra el Gobierno de Ahora Madrid por rectificar el cierre de la Gran Vía a partir de Navidad y ha atribuido las noticias sobre este eje a la creación de una "cortina de humo" para no hablar de la Fiesta Nacional.

El líder de los 'populares' madrileños ha respondido así al anuncio hoy por parte del Delegado de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS), de que el tráfico no se cerrará a los no residentes desde desde Navidad, sino que se hará a partir de junio con la creación de la Zona de Cero Emisiones Central.

Pese a que ayer dijo que el Consistorio no iba a reabrir Gran Vía tras Navidad porque "no tendría mucho sentido", hoy el concejal ha asegurado que no dijo que el tráfico vehículo estaría limitado sino que se refirió a la necesaria "coordinación" entre el parón navideño y las obras para ampliar las aceras, que comenzarán en el mes de enero.

Un cambio que a juicio de Martínez-Almeida muestra que el Ejecutivo de Ahora Madrid es "el Gobierno de la chapuza, de la rectificación y de la improvisación".

"Un día dicen una cosa y al día siguiente una cosa totalmente distinta", ha afirmado.

Para el concejal 'popular' el anuncio hecho ayer por Calvo en Onda Madrid pretendía tapar que los grupos no han llegado por el momento a un acuerdo para adoptar una declaración institucional sobre la Fiesta Nacional, como acordó el pasado Pleno municipal.

Respecto al cierre de la Gran Vía tanto en Navidad como a los no residentes y el transporte público a partir de junio de 2018, Martínez-Almeida ha indicado en declaraciones remitidas a la prensa que lo necesario es que se garantice la movilidad y que hay que prever las consecuencias de las decisiones y "tener en cuenta" a los madrileños.