El PP confirma que recurrirá al Constitucional la negativa del Congreso a paralizar la comisión sobre su financiación

El último trámite que falta es que, como se prevé, la Mesa del Congreso confirme este martes su rechazo al recurso de reconsideración que presentó el PP hace unos días pidiendo la paralización de la comisión de investigación hasta que no se delimitase claramente el objeto concreto de la misma y el ámbito temporal.

En declaraciones a los periodista antes del inicio de la comparecencia del extesorero del PP Luis Bárcenas en el Congreso, Maíllo ha denunciado que esta comisión tiene "muchos elementos de ilegalidad" y, de ahí, que a principios de junio su grupo parlamentario recurriera ante la Mesa de la Cámara Baja, un recurso que, sin embargo, fue tumbado por el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos.

El dirigente 'popular' ha apuntado que ahora el PP está pendiente de que, en su reunión de este martes, la Mesa del Congreso resuelva el escrito de reconsideración respecto de esa decisión que su partido presentó, pero ya ha avanzado que el PP acudirá en amparo al Tribunal Constitucional ante el más que previsible rechazo que ese escrito volverá a cosechar.

Maíllo ha recordado que el PP votó a favor de la apertura de esta comisión e incluso su presidente, Mariano Rajoy, se ha mostrado dispuesto a acudir al Congreso para dar su versión. Ahora bien, una vez más ha recalcado que lo que no a permitir su partido es que no se establezcan los límites temporales y materiales, es decir, "que no haya normas" en ese órgano.

"Se pretende la ley de la selva con tal de hacer daño al PP y de ganar las próximas elecciones", ha manifestado Maíllo, quien ha insistido en que el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos se hayan unido para hacer en esta comisión "una causa general" contra los 'populares'.