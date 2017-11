El PP subraya que reformar la Constitución exige el mismo consenso que en 1978 y rechaza que hayan rebajado expectativas

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha asegurado este jueves que su partido no "cierra la puerta" a una reforma constitucional, pero ha defendido la vigencia del modelo vigente, que considera "válido". Tras asegurar que cualquier cambio debe cosechar el mismo consenso que en 1978, ha alertado del peligro que supondría "abrir en canal" la Carta Magna ante la "amenaza" del independentismo y el populismo.

"No hemos rebajado las expectativas", ha afirmado Casado, después que tras constituirse este miércoles en el Congreso la comisión territorial promovida por el PSOE, el Grupo Popular anticipara que no acude a ese foro "con la idea de reformar la Constitución" sino a hablar de "modernizar y evaluar el Estado Autonómico".

Casado --que ha asistido al desayuno informativo del presidente ejecutivo de Prisa, Juan Luis Cebrián-- ha explicado que el PP no va a proponer un "modelo alternativo" ni cree que haya que "abrir en canal" o poner panza arriba" el sistema vigente, que, a su juicio, ha funcionado.

RECALCA QUE EL MODELO VIGENTE ES "VÁLIDO"

"Eso no quiere decir que seamos inmovilistas. Lo que decimos es que para nosotros este modelo vigente es válido. Y si hay que hacer alguna reforma pensamos que tiene que ser con el máximo consenso", ha manifestado.

En este sentido, se ha mostrado abierto a escuchar las propuestas de los grupos parlamentarios si creen que hay que "mejorar algo". Según ha añadido, acudirán a esa comisión parlamentaria a "escuchar". "No vamos a pronunciarnos cuando ni siquiera el resto de partidos ha propuesto su propio modelo", ha apuntado.

El portavoz del PP ha indicado que el acuerdo entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez es "evaluar cómo está funcionando el modelo territorial" y ha agregado que su formación está siendo "coherente". Si de esa comisión surge una propuesta, ha proseguido, su partido la estudiará.

"Pero el acuerdo entre Rajoy y Sánchez, el acuerdo positivo entre PP y PSOE es 'vamos a ver cómo funciona el modelo' porque creemos en él y porque lo que no queremos es que las amenazas que está teniendo actualmente por parte de los independentistas o de los populistas se lo lleven por delante", ha avisado.

LA REFORMA DEBE CONTAR CON "EL MÁXIMO APOYO"

Casado cree que es "compatible" escuchar qué plantean otros partidos en el Congreso con "creer que la Constitución está plenamente en funcionamiento" y "con un resultado muy positivo". Además, ha reiterado que cualquier reforma constitucional tiene que contar con el "máximo apoyo" del arco parlamentario, no solo PP y PSOE, alcanzando una mayoría "equiparable a la de hace 40 años".

"No se está cerrando la puerta a ninguna propuesta de otros partidos, pero hasta que no la tengamos no podremos ni evaluarla ni por supuesto decir si estamos de acuerdo o no", ha concluido el vicesecretario de Comunicación del PP.