El PP replica a Ciudadanos que el 155 no es "el bálsamo de Fierabrás" y tendría que acompañarse de otras medidas

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha replicado este martes a Ciudadanos que el artículo 155 de la Constitución no es el "bálsamo de Fierabrás" frente al "golpe antidemocrático" del presidente catalán, Carles Puigdemont, sino que es "algo más complejo" que requiere otras medidas "más elaboradas" y que deben aplicarse "de forma conjunta".

En declaraciones a los periodistas al término de la reunión de la Junta de Portavoces, Hernando ha respondido así a las críticas de Ciudadanos, que está acusando al Gobierno de Mariano Rajoy de "imprudencia" por "inacción" y que le están reclamando la aplicación del 155 de la Carta Magna, que suspendería algunas competencias al Govern catalán.

El dirigente 'popular' ha subrayado la necesidad de que las fuerzas democráticas constitucionalistas estén "lo más unidas posible" frente al desafío independentista y ha llamado a que "nadie" juegue al "regate corto" esta situación de "enorme gravedad". "Dentro de lo que es la normalidad de las críticas, que son legítimas, intentemos poner sencillamente sentido común", ha clamado.

Hernando ha explicado que el Gobierno y el Estado de Derecho cuentan con todas las herramientas a su alcance para hacer frente al "golpe antidemocrático" que se está dando en Cataluña y ha recalcado que éstas no se sustentan sólo en una parte o un artículo de la Constitución, sino "en todo el marco constitucional y en todo el ordenamiento legal".

"ES ALGO MÁS COMPLEJO"

"Entiendo que algunos se hayan empecinado en hacernos creer que alguna parte de la Constitución puede actuar como un bálsamo de Fierabrás, pero eso no es así --ha puntualizado--. Esto es algo más complejo". Según ha precisado, la situación requiere medidas "más elaboradas", algunas de las cuales ya se han puesto en marcha y han dado "resultados", y deben aplicarse "de forma conjunta".

Según ha abundado el 'popular', cada uno de los poderes del Estado, esto es, el Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, tienen que actuar de forma "precisa" dentro de lo que es un Estado de Derecho en el que existe "separación de poderes".

Por lo pronto, ha recordado Hernando, el Congreso acogerá este miércoles la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para dar cuenta de cuál va a ser la posición del Ejecutivo frente a la crisis abierta en Cataluña.

"NUNCA TAN POCOS HAN HECHO TANTO DAÑO"

En este sentido, el portavoz 'popular' ha aprovechado para pedir al presidente catalán, Carles Puigdemont, y a su vicepresidente, Oriol Junqueras, a que "paren ya esta locura" porque "nunca tan pocos han hecho tanto daños a los catalanes como lo están haciendo ellos".

"No puede ser que sigan empecinados en un proyecto que lleva a Cataluña a ser un territorio aún más pobre, más inestable y con más problemas cada día. Éste no es el camino", ha manifestado Hernando, antes de acusar a ambos dirigentes autonómicos de haber estado "mintiendo" durante "mucho tiempo" a los catalanes. "Aseguraron que las empresas y los bancos no se iban a ir (de Cataluña), y no es que se hayan ido, sino que ellos les han echado", ha apostillado.

Por ello, ha insistido a Puigdemont y a Junqueras que aprovechen "el poco tiempo que les queda" para cambiar su posición, para abandonar a los "radicales", para "volver a la Constitución y al Estatut" y para respetar la democracia y las libertades.

Preguntado sobre si teme que esta tarde el presidente catalán anuncie en el Parlament la independencia unilateral de Cataluña, Hernando ha respondido que él no es "profeta" ni tiene poder de predecir lo que va a hacer Puigdemont, pero duda que ni siquiera su "señora" lo sepa en estos momentos.