El PP responde a Aznar que no conviene actuar "en caliente" y llama a confiar y apoyar al Gobierno "sin fisuras"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha respondido este jueves al expresidente José María Aznar que no conviene actuar "en caliente" sino con "inteligencia" y "prudencia" pero también "firmeza" ante la crisis abierta en Cataluña y ha llamado a apoyar al Gobierno "sin fisuras".

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Maíllo se ha referido así a un editorial de la fundación FAES en la que se emplaza al Ejecutivo del PP a actuar ya ante el "ataque frontal" a la ley y a la democracia del presidente catalán, Carles Puigdemont, y no permanecer en la "inacción".

El dirigente 'popular' ha subrayado que tanto Rajoy como su Ejecutivo son "plenamente conscientes" de la preocupación que existe en la sociedad respecto a la situación en Cataluña tras el referéndum del pasado domingo, tal y como lo corrobora el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

RAJOY ESTÁ CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES

Ahora bien, ha querido dejar claro que Rajoy "está cumpliendo" con sus obligaciones institucionales, "no ahora, desde hace muchísimo tiempo" y, como muestra, ha enumerado algunas de las medidas que ha puesto en marcha en este sentido en los últimos años.

Así, ha recordado que fue el PP el que modificó la Ley del Tribunal Constitucional para que pudieran ejecutarse sus resoluciones y que desde 2014 lleva presentando recursos ante el Alto Tribunal contra las proposiciones de ley o dictámenes aprobados por el Parlament.

A ello se suma, ha proseguido, que la justicia está actuando, que el expresidente catalán Artur Mas y el que fuera su portavoz Francesc Homs están inhabilitados por incumplir la ley y que el referéndum el pasado 1-O fue una "farsa" y una "pantomima", como así lo ha avalado la Junta Electoral Central (JEC).

"El presidente del Gobierno está cumpliendo con sus obligaciones ordinarias y normales, y tiene no sólo el ánimo sino el compromiso de seguir haciéndolo", ha aseverado el dirigente 'popular, quien ha hecho hincapié en que Rajoy es "garantía" de la unidad de España.

Por ello, Maíllo ha insistido en que ante el desafío secesionista catalán "no se deben ni se pueden tomar decisiones en caliente", sino que debe actuarse desde la "prudencia" y la "tranquilidad", pero también desde la "firmeza". "No conviene actuar con estrés", ha apostillado.

A juicio del 'número tres' del PP, lo que ahora se necesita es "unidad" frente a la crisis catalana y apoyo "sin fisuras" y confianza hacia el Gobierno, que está actuando con "inteligencia" y "eficacia".

SÓLO SE PUEDE DIALOGAR EN EL MARCO DE LA LEY

Preguntado sobre la mediación solicitada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, como posible salida al choque de trenes entre su Gobierno y el Ejecutivo de Mariano Rajoy, Maíllo la ha rechazado de plano porque considera que "no es más que una burda estrategia más de manipulación"". "No nos podemos sentar en una misma con aquél que no reconoce ni la Constitución ni las leyes" y que, además está dividiendo "profundamente" a los catalanes a quien dice representar, ha incidido.

Maíllo ha remarcado que lo que tiene que hacer Puigdemont es "volver a la legalidad" y, para ello, "no hace falta mediación, sino diálogo pero dentro de la ley y la Constitución". En este punto, ha advertido de que sería "una auténtica irresponsabilidad" que el próximo lunes hubiese una declaración unilateral de independencia. "Se consumaría una camino que tendría vuelta atrás y que tendría graves consecuencias", ha dicho.

En todo caso, el coordinador general de los 'populares' ha insistido en que las decisiones que tengan que adoptar las instituciones del Estado se harán desde la "prudencia" y la "contundencia", y ya será verá "en los próximos días" cuáles son las medidas a adoptar.

Aunque ha querido dejar claro que "no se descarta nada", Maíllo ha asegurado que no va a haber independencia en Cataluña. "Si Rajoy evitó el rescate económico, ahora también va a evitar la ruptura de España", ha concluido.