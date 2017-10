El PP dice que los únicos responsables son Puigdemont y sus socios de Govern

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha subrayado hoy que los únicos responsables de lo que está sucediendo hoy en Cataluña son el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus socios de Govern, que han convocado a sabiendas un referéndum ilegal.

"El Gobierno no ha engañado a nadie, Rajoy está cumpliendo, Dijimos que no habría referéndum porque es ilegal y no hay referéndum", ha señalado Martínez-Maíllo, que ha insistido en que esa consulta está desactivada.

Martínez-Maíllo, en rueda de prensa en la sede nacional del partido, en la calle Génova de Madrid, ha considerado que "no caben equidistancias" ante el "monumental engaño" de Puigdemont al decir que se podría votar con todas las garantías.