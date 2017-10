El PPC dice que no le gustaron los gritos contra Puigdemont y le pide vuelva a sensatez

El portavoz adjunto del PPC, Santi Rodríguez, ha asegurado hoy que no le gustaron los gritos de "Puigdemont a prisión", como tampoco el "asedio" a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, y ha pedido al presidente de la Generalitat que "vuelva al sentido común".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, el diputado popular se ha pronunciado en estos términos después de que en el transcurso de la movilización de ayer convocada por Sociedad Civil Catalana (SCC) en Barcelona los manifestantes coreasen en varios momentos "Puigdemont a prisión", así como gritos contra los Mossos d'Esquadra por su actuación durante el 1-O.

"No me gusta" porque las "decisiones judiciales no se deben tomar en la calle, se tienen que tomar en las instituciones jurídicas", ha dicho Rodríguez al ser preguntado por los gritos contra el presidente catalán.

Asimismo, ha lamentado los gritos que también se oyeron ayer contra los Mossos d'Esquadra porque "no se puede atribuir al conjunto de los Mossos decisiones políticas de la cúpula" de la policía autonómica catalana.

El portavoz adjunto del PPC en la Cámara catalana ha agregado que, de la misma manera, "tampoco me ha gustado ver el asedio" a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, como los episodios sucedidos en hoteles de las localidades barcelonesas de Calella y Pineda de Mar donde se alojaban agentes de estos cuerpos.

Rodríguez ha reclamado a Puigdemont que "vuelva al sentido común" y que "devuelva la política a las instituciones democráticas", respetando las leyes y el ordenamiento jurídico.

El dirigente del PPC ha puesto en valor la manifestación de ayer, en la que la llamada mayoría silenciosa "rompió este silencio".