El PPC rechaza un pacto de Puigdemont con el Estado sobre su situación jurídica

El secretario general del PPC, Santi Rodríguez, ha rechazado hoy que el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, alcance un acuerdo con el Estado para resolver su situación jurídica y permitir así su vuelta a Cataluña sin ser detenido, tal como se había reclamado desde el PDeCAT.

En rueda de prensa, Rodríguez ha emplazado a Puigdemont a "no creerse sus propias mentiras" porque "el Estado no puede pactar la situación jurídica de nadie", ya que ha indicado que no es posible en un Estado donde rige la separación de poderes.

"Para resolver su situación jurídica se le recomienda no pedir pactos", ha sostenido, pero ha puntualizado que "desde el punto de vista político" el Estado puede pactar "casi cualquier cosa", un extremo que ha dicho que Puigdemont desestimó.

El responsable de acción política del PDeCAT y diputado en el Congreso, Ferran Bel, apuntó ayer que el regreso de Puigdemont está condicionado a un "acuerdo político" con el Estado "que se deberá instrumentalizar" en acuerdos que permitan su vuelta sin ser detenido.

Sobre una eventual excarcelación del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, Rodríguez ha señalado que desde el PPC respetará las decisiones judiciales "sean las que sean", y ha añadido que espera que estas decisiones sirvan para "clarificar el futuro" de la política catalana y trasladar a la sociedad un mensaje de estabilidad.

Junqueras ha comparecido hoy ante el Tribunal Supremo en una vista en la que se debatirá el recurso interpuesto contra su situación de prisión preventiva.