El PPC reclama "coherencia" al PSC y acusa a Sánchez de "dividir" al partido

El portavoz parlamentario del PP Catalán, Alejandro Fernández, ha reclamado hoy al PSC "coherencia" interna y que mantenga la "unidad" de sus cargos frente al referéndum sobre la independencia, y ha acusado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de "dividir" al partido y "todo lo que toca".

Fernández ha aludido así a las declaraciones del alcalde de Blanes (Girona), Miguel Lupiáñez (PSC), quien dijo ayer que como alcalde no dejará que se celebre en dependencias municipales ninguna actividad relativa al referéndum anunciado para el 1 de octubre, si bien admitió estar a favor de un referéndum sobre la independencia y aseguró que, como hizo en el 9N, votará y lo hará con un 'no'.

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, le instó a corregir sus "desafortunadas" declaraciones, que "no reflejan la posición" de la dirección, aunque dijo que "no contemplan" sancionarle, mientras que el portavoz de la ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, consideró que "lo que haga (Lupiáñez) será a título personal", ya que ni PSOE ni PSC "amparan ni apoyan ese referéndum ni comportamientos que pasen por no respetar la legalidad".

En rueda de prensa en el Parlament, el popular Alejandro Fernández ha exigido al PSC que "mantenga una postura coherente, la que ha mantenido como oposición democrática en este mandato en el Parlament, en defensa de la Constitución, el Estatut y la legalidad".

Como también ha instado al PSOE a "mantener la unidad, que curiosamente se ha visto rota, lo que es sintomático, desde la llegada de Pedro Sánchez, quien tiene la capacidad asombrosa de dividir todo lo que toca".

"Ha sido llegar Sánchez a la Secretaría General del PSOE y empezar una profunda división en el partido, no solo en España, sino en Cataluña", ha afirmado.

Sobre posibles sanciones, Fernández ha considerado que es un asunto "interno" del PSC y no es de "incumbencia" de los populares, pero sí ha pedido que se tomen las "medidas oportunas para mantener esa unidad" y "coherencia", medidas que "tendrán toda la simpatía, comprensión y apoyo" del PPC.