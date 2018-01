El PPC ve un "mal síntoma" que la Mesa no decida aún sobre el voto delegado

El secretario general del PPC, Santi Rodríguez, ha considerado hoy un "mal síntoma" que la Mesa del Parlament haya decidido aparcar las solicitudes de delegación de voto presentadas por los diputados de JxCat y de ERC que permanecen en Bélgica.

"No entendemos por qué la Mesa no ha tomado una decisión cuando no hay ningún tipo de duda en relación a la posibilidad o imposibilidad de delegar el voto. Es una situación que se mire del derecho o del revés no cabe en ninguna interpretación del reglamento", ha afirmado en rueda de prensa en el Parlament.

Ha señalado que lo vivido hoy le recuerda a momentos de la pasada legislatura, "que no acabó nada bien", y se ha declarado "nervioso" ante este aplazamiento.

La Mesa ha acordado que el jueves el presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, se reúna con los portavoces parlamentarios para estudiar cómo abordar la sesión de investidura.

Preguntado sobre cuáles cree que son las razones por las que Junts per Catalunya (JxCat) ha retirado hoy la petición de delegación de voto de presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, para el pleno de investidura, Rodríguez ha dicho no saber "cuál puede ser su plan".

"Hace ya algún tiempo que la política catalana se encuentra en una especie de dimensión desconocida", ha asegurado, y no ha descartado que a Puigdemont "se le haya pasado por la cabeza entrar a escondidas en el Parlament, no sé si en el maletero de un coche como ya salió de España hace unos meses".

En relación con la voluntad del PPC de tener grupo propio, ha asegurado que "está sobre la mesa" por parte de los populares negociar la cesión de un diputado del PSC para alcanzar los cinco necesarios una vez que Ciudadanos ha descartado esta posibilidad.