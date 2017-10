PPCV exige la misma rotundidad en el escrache a Oltra que en "ataques" de "camisetas con la cara de un dirigente del PP"

"Ha habido personas que han llevado al hemiciclo de las Corts camisetas con la cara de un dirigente del PP y el lema 'Se busca'", ha afirmado, en referencia a la prenda que portó hace unos años Oltra con una fotografía del expresidente Francisco Camps.

En declaraciones a los medios, Ortiz ha añadido este viernes que su partido echa en falta "esa misma rotundidad por parte de todos los partidos cuando se producen otros ataques no solo a políticos, sino con los familiares de guardias civiles y policía en Cataluña", informa el PPCV en un comunicado.

La 'popular' ha insistido en que "hay que condenar todo tipo de violencia venga de donde venga: de la extrema derecha, de la extrema izquierda o de un solo individuo", además de "ayudar a que no se produzca".

"El escrache en casa de Oltra es condenable y desagradable, y lo hemos denunciado desde el minuto uno, pero también condeno con la misma rotundidad el que se produjo anoche contra Xavier García Albiol --presidente del PP de Cataluña--, que tuvo que salir escoltado por los Mossos", ha reivindicado, para recalcar tener desconocimiento de condenas a este acto por parte de "otros partidos políticos".

Ortiz también ha expresado la condena del PPCV a "los ataques que se han hecho anteriormente contra dirigentes del PP". Como ejemplo, ha indicado "cuando ha habido personas que han llevado al hemiciclo de las Corts camisetas con la cara de un dirigente del PP y el lema 'Se busca'". "Ese tipo de acciones y forma de actuar", a su juicio, "hay que apartarlas del día a día de los políticos y representantes de los ciudadanos".

"Pero, sobre todo", ha advertido que el PPCV echa en falta "las condenas a los escraches sufridos por los hijos y familiares de los guardias civiles y policías estos días en Cataluña". "No me parece de recibo que dirigentes de partidos en la Comunitat Valenciana no hayan salido en tromba a denunciarlos", ha afirmado.

VUELVE A PEDIR EL CESE DE NOMDEDÉU

Además de esta postura, la secretaria general del PPCV ha criticado que "en cambio, tenemos a altos cargos del Consell como Enric Nomdedéu --secretario autonómico de Empleo--, del que esperamos su cese, que ha incitado a la secesión y ha lanzado ataques contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".

"Ayer ya pedí a Ximo Puig --jefe del Consell-- el cese de Nomdedéu, porque nos avergüenza con sus manifestaciones y ridiculiza la enfermedad de un expresidente, y no se atrevió a contestarme", ha señalado en referencia al mensaje que difundió en Twitter el responsable de Empleo afirmando que "el País Valencià es un lugar fantástico, se escapa una vaca en Burriana, aparece una cabra en un hospital de València y hoy he visto a (Eduardo) Zaplana" --expresidente de la Generalitat--.

Por todo ello, Eva Ortiz ha reiterado que "el PPCV siempre va a condenar la violencia" y ha manifestado la voluntad de los 'populares' de que "esa condena será para todos".