El PSC insta al alcalde de Blanes a corregir su posición favorable a referéndum

El secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha instado hoy al alcalde de Blanes (Girona), Miguel Lupiáñez, a corregir sus "desafortunadas" declaraciones a favor del referéndum de independencia, que "no reflejan la posición" de la dirección, aunque ha dicho que "no contemplan" sancionarle.

En declaraciones a Onda Cero, Lupiáñez dijo que como alcalde no dejará que se celebre en dependencias municipales ninguna actividad relativa al referéndum anunciado para el 1 de octubre, si bien ha admitido estar a favor de un referéndum sobre la independencia y aseguró que, como hizo en el 9N, votará y lo hará con un no.

Unas declaraciones alejadas del argumentario que el PSC distribuyó entre todos sus cargos electos municipales, en el que se dan instrucciones y motivos para que no colaboren con la Generalitat en el referéndum sobre la independencia anunciado para el 1 de octubre y para que "protejan" a sus funcionarios.

En rueda de prensa en la sede socialista, Illa ha señalado que no tiene "ninguna" inquietud con los 122 alcaldes del PSC, pues está convencido de que no participarán en "nada ilegal ni unilateral".

Sobre el alcalde de Blanes, ha explicado que ha hablado con él para transmitirle que son declaraciones "desafortunadas, que no reflejan la posición del PSC", y le ha animado a "matizarlas o enmendarlas", aunque sobre si habrá sanción en caso de que no rectifique, ha afirmado que el PSC "no contempla ese escenario".

En cuanto al alcalde de Terrassa (Barcelona), Jordi Ballart, Illa ha considerado que su posición está "en la línea del partido, de no hacer nada ilegal ni unilateral", después de que dicho alcalde asegurara que "no es nadie" para "prohibir el derecho a voto".

Illa ha remarcado que con el referéndum previsto para el 1 de octubre hay "mucho ruido y ninguna nuez" y ha criticado la "burda" estrategia del Govern de Carles Puigdemont de "desplazar la responsabilidad de la convocatoria" del mismo a los ayuntamientos.

En sus declaraciones esta mañana, el alcalde de Blanes ha explicado que "como alcalde la actitud es de un referéndum (el del 1-O) que no es legal y, por lo tanto, la actuación debe ser contundente ante cualquier ilegalidad", si bien ha matizado que "no estamos hablando de delito, sino de falta administrativa".

"En dependencias municipales, por orden del secretario general, no podrá hacerse ninguna actividad relativa al referéndum", ha dicho Lupiáñez, quien, preguntado directamente, ha reconocido no obstante que él está a favor de un referéndum y en contra de la posición del PSC al respecto, que "ha dado pasos adelante y atrás en el tiempo".

A su juicio, "dejar que la gente se manifieste democráticamente y participe en evento no tiene por qué ser un hándicap. A nivel personal, estoy a favor de cualquier acto democrático en el que la ciudadanía se pueda manifestar y mi voto, como fue en el 9N, será rotundamente en contra. No me permiten hacer campaña, pero mi posición personal será para votar en contra".

"¿Qué daño se hace al depositar un voto en una urna? Ninguno. Simplemente, es un hecho participativo y eso pesa sobre que se condicione a que sea legal y acordado. Pero como alcalde sí tengo que cumplir la legalidad, porque la institución está por encima de todo", ha recalcado.

El alcalde socialista ha pedido "ponderación y mesura" al Gobierno al aplicar las leyes, como la posibilidad de activar el artículo 155 de la Constitución, lo que "crearía más tensiones de las que hay", aunque también ha asegurado que, si ganara el sí a la independencia, lo "acatará" y se debería iniciar una "negociación". "Somos seres inteligentes y nos pondríamos de acuerdo", ha apuntado.

Lupiáñez, que ha explicado que nació en La Alpujarra (Granada) y que con 8 años se trasladó a vivir a Cataluña con sus padres, ha defendido que en Cataluña "las prioridades son otras y la sociedad se mueve más por espíritus y valores de construcción, de avanzar, de esfuerzo, de responsabilidad y de compromiso".

"Aquí se vive de otra manera, no es peor ni mejor. Pero igual ocurre en Dinamarca respecto al Magreb. Son actitudes delante de la vida diferentes", ha afirmado, negando después que hubiera querido "comparar" esos dos países con Cataluña y el resto de España.