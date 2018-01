PSC y Cs pedirán informes a los letrados sobre una investidura de Puigdemont

Los grupos de PSC y de Cs en el Parlament pedirán informes a los letrados de la cámara sobre la polémica suscitada porque JuntsxCat quiere investir presidente a Carles Puigdemont pese a residir en Bélgica.

Son los dos primeros grupos que han anunciado que lo pedirán: el PP apuntó a principios de semana que podía hacerlo, mientras que ERC consideró que los letrados deben pronunciarse pero no aclaró si también pedirá un informe.

El papel de los letrados vuelve a estar en el foco de la Cámara como ya lo estuvo en la pasada legislatura, cuando, por ejemplo, avisaron de que el Parlament no podía declarar la República, aunque JxSí y la CUP siguieron adelante.

EVA GRANADOS (PSC)

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha anunciado este jueves en rueda de prensa que su grupo --reunido poco antes en la cámara-- pedirá el informe porque quiere que haya "un criterio jurídico claro y no haya ninguna duda ante la investidura", y ya han consultado a letrados externos a la Cámara que consideran inviable investir a Puigdemont si no acude.

El PSC se plantea pedir este informe de forma inminente ante la Mesa de la Diputación Permanente en vez de esperar a que se constituya la Mesa el miércoles 17: considera que las dudas se deben resolver cuanto antes.

Granados ha advertido de que no tienen asegurado que se haga este informe ya que, según ha lamentado, la mayoría soberanista de la Mesa del Parlament de la pasada legislatura vetó la petición de varios informes a los letrados que se pidieron desde la oposición.

El PSC quiere que los juristas de la Cámara se pronuncien sobre tres aspectos: si es posible investir a Puigdemont de forma telemática; si éste puede delegar su voto en otro diputado que esté en el pleno, y si los soberanistas pueden bloquear el pleno del 17 si se ausentan de él y no hay quórum.

Los socialistas catalanes niegan que las tres cosas puedan llevarse a cabo y rechazan la tesis de JuntsxCat de que se puede invesrtir a Puigdemont a distancia porque el Reglamento del Parlament no lo prohíbe explícitamente y simplemente no lo contempla.

Tras consultar con los juristas externos a la Cámara, el PSC expone que en derecho público no se puede alegar que "lo que no está prohibido está permitido" y concluye que, si el Reglamento no contempla lo contrario, Puigdemont tiene que estar en el Parlament para ser investido.

"Con todos los juristas con los que hemos hablado el criterio jurídico es unánime. No está permitida una 'teleinvestidura'. El criterio general es que se tiene que estar presente en el salón de plenos y que los diputados se dirigen a la Cámara desde el atril", ha resumido.

INÉS ARRIMADAS (CS)

En otra rueda de prensa este mismo jueves, la líder de Cs, Inés Arrimadas, ha asegurado que también pedirán este informe, para certificar que la investidura telemática de Puigdemont que contempla el bloque independentista "no se sostiene en el reglamento".

Asegura que esta vía propuesta por los independentistas no se apoyaría en ninguna legalidad vigente actualmente, y ha añadido que tampoco se sostendría desde el punto de vista político ni desde el sentido común.

Según la líder de Cs, no tendría ningún sentido que Carles Puigdemont presidiera el Govern "desde Bruselas, huido de la justicia y con diversas causas judiciales a sus espaldas. No se puede ser un presidente holograma", ha finalizado.