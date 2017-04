El PSC constata que el Govern está dividido porque PDeCAT y ERC "sólo piensan" en elecciones

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha constatado este martes que el Govern está dividido porque los partidos que lo integran, PDeCAT y ERC, "sólo piensan" en las próximas elecciones autonómicas.

"Son diferentes partidos que piensan en la futura campaña electoral de las autonómicas que todo el mundo ve ya en el horizonte", ha respondido en rueda de prensa en el Parlament al preguntársele por la grabación en que el coordinador organizativo del PDeCAT, David Bonvehí, apuesta por un candidato autonomista para el partido si fracasa el proceso soberanista.

Los socialistas respetan que Bonvehí se replantee llevar la grabación a la Fiscalía y diga ahora que no lo hará: "Es su decisión y la respetamos, pero constatamos que los miembros del Govern sólo piensan de qué manera se posicionan para las elecciones".

Granados lamenta que un Govern "en el que los partidos que lo forman no confían el uno en el otro" está desencadenando en un inestabilidad política e institucional que perjudica a los intereses de los catalanes.

Por eso, ha alertado de que "no se está en la mejor condición para gobernar el país", ya que no se tiene mayoría y se está dejando de lado las necesidades e intereses de los catalanes, ha dicho.

PRÓXIMO PLENO

Granados también ha repasado los principales temas que se abordarán en el próximo pleno del Parlament, en el que el PSC interpelará al conseller de Salud sobre la "precariedad" laboral en el colectivo sanitario, y además defenderá una moción sobre la necesidad de mejorar la calidad del empleo y la inspección laboral.

Además, ha recordado que se celebrará la primera vuelta de la votación de la reforma del reglamento que han impulsado JxSí y la CUP para agilizar la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica, que es la última sobre la 'desconexión' y a la que el PSC ha presentado una enmienda a la totalidad.

Granados ha recordado que también se abordará la modificación de la entrada en vigor del impuesto sobre las bebidas azucaradas, pocas semanas después de que se aprobara: "No hace ni un mes y ya lo cambian. No sé si no sabían lo que estaban escribiendo o si han cambiado las mayorías en JxSí".

También se ha referido al nuevo impuesto sobre bienes improductivos que abordará el próximo pleno a petición de JxSí y la CUP, y ha afirmado que se ha hecho sin el apoyo de técnicos ni expertos y sin aceptar las enmiendas de la oposición.