El PSC pide "aparcar a Puigdemont en Waterloo" e investir otro presidente

El PSC ha pedido hoy a las fuerzas independentistas que dejen a Carles Puigdemont "aparcado en Waterloo o en otra ciudad belga" y propongan otro candidato que pueda ejercer sus funciones, al tiempo de que ha advertido de que sugerir una Presidencia "simbólica" es "menospreciar" las instituciones de autogobierno.

Así lo ha asegurado en declaraciones a RNE la portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados, quien no espera "ningún avance" en las negociaciones entre JxCat y ERC sobre la investidura de Puigdemont: "Saben que no puede ser presidente de la Generalitat".

"No sé si estarán diseñando un Consell Executiu o qué políticas harán, de las cuáles no sabemos nada. Pero esperemos que en algún momento pasen pantalla y dejen a Puigdemont aparcado, no sé si en Waterloo o en otra ciudad de Bélgica, y nos hagan una propuesta de un presidente que pueda ejercer sus funciones", ha dicho.

Consciente de que "esta fase negociadora no lleva a ningún sitio", Granados ha pedido que la legislatura empiece a rodar, ya que "abrir el Parlament cuesta 147.000 euros cada día y los diputados queremos ganarnos el sueldo".

Sobre la posibilidad de otorgar a Puigdemont una presidencia simbólica, la dirigente ha sido tajante: "El sentido del ridículo de los líderes independentistas parece no tener límites. Hablar de presidencias simbólicas es menospreciar las instituciones de autogobierno".

Y lo ha comparado con el "paso al lado" que dio Artur Mas en 2016: "Una presidencia simbólica -ha explicado- se debe parecer bastante a decirle que es el presidente simbólico, se queda en Bélgica y aquí haya un presidente efectivo. Es un paso al lado envuelto para regalo, pero es la salida de escena de Puigdemont".