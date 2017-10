El PSC espera que Puigdemont "rectifique" y que Junqueras dimita por su daño a la economía catalana

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, espera que el presidente del Govern, Carles Puigdemont, "rectifique" su respuesta al Gobierno central diciendo que no declaró la independencia en el Parlament, y también espera que dimita el vicepresidente, Oriol Junqueras, al acusarlo de perjudicar a la economía catalana.

En rueda de prensa en la sede del partido, Illa ha pedido a Puigdemont "que diga la verdad y deje claro que no declaró la independencia", y ha dicho que a los socialistas catalanes les ha resultado muy decepcionante su respuesta al requerimiento del Gobierno central.

"Debemos de ser el único país del mundo que no sabe si se ha declarado o no la independencia", ha ironizado Illa, que ha añadido que para el PSC no se declaró, pero que Puigdemont debería dejarlo claro por el bien de los catalanes y del autogobierno.

INCERTIDUMBRE AHORROS Y TRABAJO

Illa ha apuntado que en Cataluña se está "normalizando la incertidumbre" y que eso es muy preocupante, pues muchos catalanes --ha añadido-- no saben qué pasará con sus ahorros ni con sus puestos de trabajo.

A su juicio, la mejor salida es que el presidente deje claro que no declaró la independencia y que convoque elecciones autonómicas cuanto antes para que los ciudadanos "puedan decidir con garantías el curso de la política" catalana.

Preguntado por la reunión bilateral que Puigdemont propone en su respuesta, Illa ha dicho que los socialistas siempre han sido firmes defensores del diálogo, pero siempre "que no haya amenazas previas" y dentro del estado de derecho.

Illa ha recordado los seis ejes que defiende el PSC: no hay una mayoría independentista, Europa está en contra del proceso, hay fuga de empresas por la inestabilidad, en cinco años no ha habido avances tangibles para los ciudadanos, hay que lograr un acuerdo mayoritario, y la unilateralidad lleva "al abismo".

"POR NO DECIR LA VERDAD"

Illa considera que, si finalmente se aplica el artículo 155 para intervenir la autonomía de Cataluña, "los únicos responsables serán Puigdemont y Junqueras por no decir la verdad".

Ha insistido en pedir la dimisión de Junqueras al considerar que nadie ha causado tanta inestabilidad económica en Cataluña como él: "Que traslade su sede de la Rambla de Cataluña --sede de Economía-- a la calle Calabria --sede de ERC--".

NO ILEGALIZAR PARTIDOS

Preguntado por la posibilidad de ilegalizar partidos que lleven la independencia en sus programas electorales, Illa ha dicho que el PSC no lo comparte, y ha subrayado que todo el mundo tiene derecho a defender sus ideas dentro del marco del estado de derecho".

También ha querido trasladar la solidaridad de los socialistas catalanes con los ciudadanos de Galicia y Portugal por los incendios surgidos en las últimas horas.