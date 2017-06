El PSC aún no sabe qué hará en el caso de que alcaldes del partido como el de Blanes voten en el referéndum

En una entrevista a Onda Cero recogida por Europa Press, el dirigente socialista ha explicado que llamó ayer al alcalde de Blanes, para que rectificara y "matizara sus declaraciones" sobre su participación como alcalde y de su Ayuntamiento en el referendum "ilegal" que la Generalitat catalana plantea celebrar unilateralmente.

Según el parlamentario catalán, si Lupiañez va a votar finalmente no estaría participando en un referéndum, si no en "otra cosa", aunque no cree que el referéndum se vaya a celebrar finalmente.

"Nosotros ya dijimos ayer que no nos sentíamos representados como partido por sus manifestaciones", ha afirmado Illa para declarar que la forma de terminar con el conflicto catalán debe pasar por una "reforma en el sentido federal de la Constitución".

Respecto a las palabras de Lupiañez de este lunes en las que comparaba a España con el Magreb y a Cataluña con Dinamarca el parlamentario del PSC ha aclarado que fueron unas "declaraciones desafortunadas" que no comparten desde el PSC.