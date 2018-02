El PSC celebra decisión sobre Rovira y lamenta que Puigdemont no le hiciera caso

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha celebrado que el Tribunal Supremo haya dejado en libertad bajo fianza a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y ha lamentado que el expresidente Carles Puigdemont "no hiciera caso a la recomendación" de ésta de suspender el 1-O.

Rovira ha afirmado ante el juez Pablo Llarena, que le ha dejado en libertad bajo fianza de 60.000 euros, que el 1 de octubre propuso suspender las votaciones en vista de la violencia policial, durante una reunión con miembros del Govern y de partidos independentistas, pero que todos, incluido Carles Puigdemont, se negaron a hacerlo, según han informado fuentes presentes en la declaración.

Preguntado al respecto en rueda de prensa tras la reunión de la comisión permanente de la Ejecutiva del PSC, Illa ha mostrado el "respeto" de los socialistas a las resoluciones judiciales y ha "celebrado que no haya habido prisión preventiva".

"Si Rovira, como parece que ha declarado, aconsejó la no celebración del referéndum del 1-O, lamentamos que Puigdemont no hiciera caso a sus recomendaciones porque era un referéndum sin ningún amparo legal y no tenía ninguna consecuencia legalmente válida ni efectiva", ha apuntado Illa.

Para el dirigente del PSC, en el 1 de octubre "no se debería haber tenido que celebrar un referéndum sin garantía de ningún tipo", por lo que "fue un error celebrarlo", del mismo modo que Puigdemont "no hiciera caso" a Rovira si ésta pidió que no se llevara a cabo, ha añadido.

Sobre el hecho de que la exdiputada de la CUP Anna Gabriel se haya desplazado a Ginebra (Suiza), sin desvelar todavía si pasado mañana se personará ante el Tribunal Supremo para prestar declaración como investigada por su papel en el proceso independentista, Illa ha considerado que Gabriel "debe hacer frente a las consecuencias de sus decisiones".

En este sentido, ha opinado que la exdiputada anticapitalista debería "atender la declaración que tiene fijada para el miércoles" en el Supremo.