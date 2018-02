El PSC ve "premio de consolación pobre" a Puigdemont y un error elegir a Sànchez

La portavoz del grupo PSC-Units, Eva Granados, ha calificado de "premio de consolación pequeño y pobre" a Carles Puigdemont la propuesta de resolución de Junts per Catalunya y ha advertido de que sería un "error político" elegir como candidato a la Presidencia a Jordi Sànchez, ahora en prisión.

En el pleno de este jueves se debatirán y votarán cinco propuestas de resolución: la de JxCat para "ratificar" a Puigdemont; la del PSC-Units que reclama que se inicie el plazo de dos meses para la investidura; la de Cs para abordar "el desbloqueo de la situación de crisis institucional y política" en Cataluña; otra similar de Catalunya En Comú-Podem sobre "el restablecimiento del autogobierno, la soberanía del Parlament y el desbloqueo"; y una del PP también para que empiece a correr el reloj de la investidura.

En rueda de prensa en el Parlament, Granados ha lamentado que no se trata del pleno que desearían los socialistas, porque "el único pleno que se debería hacer y desbloquearía la situación sería uno de investidura, pero lo que tenemos es un pleno de debate de propuestas de resolución sobre la situación política actual".

Ha avanzado además que el PSC-Units dará apoyo a todas las propuestas de resolución excepto a la de JxCat, a la que ha restado importancia real: "Más allá de ser una exposición del diagnóstico de la situación, que no compartimos, entendemos que le han dado un premio de consolación bien pequeño y pobre a Puigdemont", ha ironizado.

Por ese motivo, los socialistas no han pedido la reconsideración de la inclusión en el orden del día de esta propuesta ni se plantean tomar acciones como llevarla ante el Constitucional, ya que "no deja de ser una mera declaración y no hace ningún tipo de proceso de legitimación a Puigdemont". "Dicen que tiene los votos suficientes, pero no va más allá", ha recalcado.

Por otro lado, ha considerado que Jordi Sànchez, diputado de JxCat y dirigente de la ANC ahora en prisión preventiva, no reúne "las condiciones" para ser candidato a la investidura presidencial.

"Las personas que sean elegidas presidente de la Generalitat deberían ser personas que ejerzan con plenitud las responsabilidades del cargo. Sería un error político nombrar a una persona que no pueda ejercer con plenitud sus funciones", ha recalcado.

En todo caso, Granados ha dicho estar "sorprendida" por el método de negociación entre JxCat y ERC, en el que "es más importante quién tiene que dirigir TV3 que quién es el presidente de la Generalitat".