El PSC no apoyará la propuesta de JxCat, "un premio de consolación pobre" para Puigdemont

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Eva Granados, ha explicado este martes que su grupo no apoyará la propuesta de JxCat para ensalzar la figura de Carles Puigdemont en el pleno del jueves, y la ha calificado como "un premio de consolación pobre y pequeño" para él.

En rueda de prensa en la cámara, ha destacado que la propuesta de JxCat "no deja de ser una mera declaración que no hace ningún tipo de legitimación" de Puigdemont, y precisamente por eso el PSC no ha recurrido la iniciativa.

La propuesta de JxCat será la única que no apoye el PSC en el pleno: votará a favor del resto de propuestas que han presentado los comuns, el PP y Cs, y defenderá una propia para que se active la cuenta atrás de dos meses para la investidura.

Precisamente ha destacado que el pleno que necesita Catalunya es el de investidura, para acabar cuanto antes con la parálisis institucional, y ha lamentado que el del jueves sea ordinario.

Además le sorprende que Cs haya presentado una propuesta contra el bloqueo y no especifique en el texto que la cuenta atrás para la investidura debe empezar: "Hay que superar la parálisis, y el grupo que ha llevado la situación al TC y la llevará al pleno somos nosotros, los socialistas".

NEGOCIACIÓN DE INVESTIDURA

Sobre las negociaciones entre los grupos independentistas para la investidura, Granados ha dicho que "sorprende el método que están siguiendo, que no valora las políticas y que hace que sea más importante quién va a dirigir TV3 y no quién será el presidente".

En cuanto a la posibilidad de que sea Jordi Sànchez (JxCat) el candidato a presidir el Govern, ha señalado que sería "un error nombrar a alguien que no puede ejercer con plenitud su cargo", al estar en prisión preventiva.

NÚRIA PARLON

Sobre el apoyo de la alcaldesa socialista de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon, a una moción para acercar a Catalunya a los políticos presos y liberarlos, Granados ha recordado que el PSC "ha defendido desde el primer momento que es desproporcionada tanto la acusación por rebelión como la prisión provisional", siempre desde el respeto a la decisiones judiciales.

Y en relación a la continuidad del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, ha reivindicado que la capital catalana es la mejor del mundo para acoger este evento: "Haríamos bien las instituciones y las entidades en apoyar a Barcelona para que se mantenga el MWC".

"Los socialistas hicimos lo posible para que viniera y haremos lo posible para que se mantenga, pero es evidente que el clima político y los desencuentros entre instituciones erosionan la imagen" de Barcelona, por lo que Granados ha pedido responsabilidad institucional.