El PSC ve la ley del referéndum un "sinsentido jurídico" del que no participará

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha calificado este miércoles el proyecto de ley del referéndum anunciado para el 1 de octubre de "sinsentido jurídico" del que los socialistas catalanes no piensan participar.

En declaraciones a los medios en la sede del PSC, Illa ha dicho que la normativa "sitúa a Cataluña fuera del marco legal y no ofrece ninguna garantía democrática", y ha defendido que hay un amplio consenso en el mundo jurídico y académico en que no tiene base legal.

"No participaremos en nada que tenga que ver con esto", ha destacado Illa, que ha matizado que eso no significa que el PSC no vaya a participar en el debate parlamentario de la ley en caso de que se produzca.

Ha precisado que los socialistas catalanes siempre defenderán sus valores en el Parlament porque se deben al mandato de los ciudadanos, y ha añadido que ya irán "concretando en cada una de las fases" su posicionamiento.

Ha sentenciado que lo que tiene muy claro el partido es que su "objetivo no es la independencia y no se participará en ningún proceso unilateral que busque la secesión" como el que supone el referéndum del 1-O.

El PSC ya envió hace semanas instrucciones a sus cargos electos de no colaborar con esta consulta ilegal, en la que les indicaba que debían pedir por escrito cualquier solicitud de colaboración que les haga el Govern.

Ha recordado que incluso el órgano consultivo catalán en materia jurídica, el Consell de Garanties Estatutaries (CGE), ha dictaminado que el referéndum planteado por el Govern no puede celebrarse, y el PSC apuesta por "respetar el marco legal vigente".

Por ello, considera que la presentación del proyecto de ley de referéndum es "un acto de gravedad, un paso más en un camino a ninguna parte", que además se organizó desde JxSí y no desde el Govern, y se hizo fuera del hemiciclo.

Sobre el hecho de que el Govern haya iniciado la compra directa de urnas para el 1-O tras declarar desierto el concurso público, ha recordado que hasta el momento "el resultado ha sido no poder hacerlo para este objetivo imposible de celebrar algo que no es legal ni ofrece garantías democráticas".

Preguntado por el hecho de que el proyecto de ley se sustente en la legalidad internacional para defender el derecho a la autodeterminación, ha dicho que este argumento "es falso y de una enorme gravedad".

En relación al cese del exconseller de Empresa Jordi Baiget por dudar del 1-O, ha defendido que todo el mundo pueda expresar sus ideas con respeto: "Los políticos tenemos un plus de exigencia para decir las cosas con claridad".

RESPUESTA DEL ESTADO

Preguntado por cómo debe responder el Estado, ha dicho que "con proporcionalidad" e intentando desbloquear la situación para poder empezar a dialogar y dejar atrás la vía unilateral.

Después de que la ministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal, recordara el martes que el Ejército tiene la misión de garantizar la soberanía de España, Illa ha destacado que ahora "se ha de medir mucho lo que se dice desde los dos lados".

Ha pedido reconducir la situación y dialogar para buscar un nuevo encaje para Cataluña que mejore su autogobierno y su financiación, una meta que los socialistas proponen alcanzar a través de una reforma constitucional en clave federal.