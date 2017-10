El PSE-EE quiere actualizar el Estatuto vasco sin "arrastrar a la ciudadanía a la inseguridad y confrontación"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmado que su partido se implicará en la actualización del Estatuto de Autonomía vasco, desde la legalidad y sin "arrastrar a la ciudadanía a la inseguridad y confrontación". Además, ha pedido que se convoquen elecciones "legales" en Cataluña para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución y propiciar un diálogo sin "órdagos ni imposiciones".

Durante su intervención en el acto que el PSE-EE ha organizado en el Muelle de Olabeaga de Bilbao con motivo del 38 Aniversario del Estatuto, Mendia ha afirmado que, sin el texto estatutario, Euskadi no habría podido progresar, y por eso, cree "imprescindible recordarlo, cuando otros lo han olvidado en Cataluña", y también porque en Euskadi se sufrió "ya en el pasado el intento de que se impusiera una visión unívoca de país".

Tras mostrar el compromiso de su partido "con la legalidad y con la política", se ha congratulado de que "haya cada vez más voces que se sumen" a lo que los socialistas defienden en Cataluña: "que se recupere el camino de la legalidad para que, de una vez, se abra el espacio de la política que tan ausente ha estado en estos años".

"Defendemos que se dé voz a todos los catalanes en unas elecciones legales, que ésa sea la vía que impida la aplicación de medidas extraordinarias y, sobre todo, para que el diálogo y el acuerdo sustituyan a los órdagos y la imposición", ha indicado.

En este sentido, ha apostado por que el autogobierno que recuperaron vascos y catalanes "pueda ser ejercido por aquellos que sean elegidos en las urnas, y que estos representantes pongan ese autogobierno al servicio del conjunto de la ciudadanía".

COMPROMISO HISTÓRICO CON EUSKADI

Con este acto conmemorativo del Estatuto, los socialistas vascos han renovado su "compromiso histórico con la Euskadi levantada con los ladrillos de la democracia, la solidaridad, la igualdad de derechos, la libertad y el autogobierno; la Euskadi que ha sabido en estas cuatro últimas décadas acercar orillas, tender puentes y empezar a conquistar la convivencia", ha apuntado.

La líder del PSE-EE ha afirmado que, sin el texto estatutario, "avalado por la ciudadanía vasca", no se habrían recuperado "para la democracia Ayuntamientos, Juntas, Diputaciones, Parlamento y Gobierno vasco" ni Euskadi habría "progresado como jamás se había logrado con anterioridad".

Por ello, cree que el 25 de octubre "no debe ser un día cualquiera en el calendario" porque hace 38 años, "por primera vez en la historia", alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos votaron "conformar una misma comunidad política" y compartir un proyecto entre vascos "y con el resto de los pueblos de España".

Idoia Mendia ha afirmado que su partido, que lleva "arraigado en esta tierra más tiempo que ninguna otra opción política", ha estado en todas las citas electorales "diciendo sí a esta autonomía que hoy algunos desprecian, pero que no existiría si otros no hubiésemos dado el sí a la Constitución que permitió decir sí al Estatuto".

Además, ha recordado a quienes en el año 79 "fueron capaces de diagnosticar retos, superar miedos y tejer confianzas, aún entre ruidos de sables, aún con la sombra siniestra del terrorismo".

ACTUALIZACIÓN DEL AUTOGOBIERNO

En este momento en el que afrontar en el Parlamento vasco una nueva actualización de este "pacto de convivencia", Mendia ha asegurado que los socialistas cogen "el testigo de aquellos que empezaron a construir Euskadi juntos en medio de la guerra, el de nacionalistas, socialistas, comunistas y republicanos".

"Por eso nos cuesta tanto entender que quienes compartieron aquella lucha renuncien a conmemorar un día como hoy. Porque nosotros sí sabemos del orgullo que sienten por esa conquista quienes sufrieron clandestinidad, cárcel y terrorismo", ha apuntado.

Con el Estatuto, según ha afirmado, ha sido "posible el progreso conjunto en un país donde quepan nacionalistas y no nacionalistas". Asimismo, cree que el futuro pasa ahora "por actualizar el triple pacto entre vascos de diferentes identidades, entre tres territorios con sus peculiaridades, y entre vascos y el resto de españoles para un proyecto de convivencia en común".

"El socialismo vasco está dispuesto a no buscar excusas que paralicen el cumplimiento íntegro del actual Estatuto y a actualizar nuestro autogobierno dentro del ordenamiento jurídico vigente. Estamos dispuestos a asumir nuevas responsabilidades sobre nuestro destino, pero no a que se arrastre a la ciudadanía a la inseguridad y la confrontación. No vamos a consentir que se repita esa historia en Euskadi", ha precisado.

De esta forma, ha advertido de que su partido no ha llegado hasta aquí, "38 años después, conquistada la libertad, para arrojar por la borda la apuesta por la convivencia". "El socialismo vasco está dispuesto a propiciar que la necesaria mejora de nuestro autogobierno se haga desde una voluntad decidida por compartir un proyecto con el resto de España y en el conjunto de Europa", ha asegurado.

En esta línea, ha mostrado su disposición a hacerlo "bajo principios de igualdad, solidaridad y reconocimiento de las singularidades, diversas en España y diversas dentro de Euskadi". "Estamos dispuestos a hacer valer que ningún ciudadano se sienta obligado a decidirse sobre sus sentimientos, ni excluya unos sobre otros, ni cuente con más o menos derechos según su lugar de procedencia, sexo, religión o identidad", ha explicado.

La líder del PSE-EE ha asegurado que, ante estos debates, no se detendrán "en el esencialismo, porque las esencias, las verdades absolutas, el blanco o negro, el sí o no, el 'nosotros o vosotros' tienen también apellidos claros, se llaman Brexit, se llaman Trump, se llama una ultraderecha avanzando de forma preocupante por la Europa que fue del bienestar y se llaman órdagos secesionistas que dividen a los ciudadanos", ha remarcado.

A su juicio, "las esencias se olvidan de lo esencial, del empleo, salarios dignos, mujeres libres, sanidad y educación públicas, solidaridad e igualdad". De esta forma, ha apostado por un nuevo pacto estatutario, que, "siguiendo los procedimientos legales", ahora que se ha conseguido poner fin al terrorismo, integre también "a quienes se autoexcluyeron hace cuatro décadas, y a las nuevas generaciones".

Idoia Mendia ha recordado que hubieran querido "tener más margen con una reforma constitucional en sentido federal que permita contar con más competencias para desarrollar más derechos, pero el resto de partidos en Euskadi ha querido otra cosa", y han decidido "seguir adelante sin esperar" a esta modificación.

En este sentido, ha recordado a esa mayoría que los límites de lo que se acuerde "está en la actual Constitución". "Esperamos que este rechazo a esperar a la discusión constitucional no pretenda ser la excusa de algunos para dilatar 'sine die' la consecución de acuerdos porque prefieran vivir instalados en la queja y la reivindicación permanente", ha manifestado.

Los socialistas apuestan por "refrendar de forma legal un nuevo acuerdo de convivencia que tenga un grado de consenso equivalente o superior al vigente, que busque reforzar nuestro autogobierno dentro de una España plural y una Europa unida, y que sea tramitado conforme a la legalidad vigente".

"Los socialistas no estaremos en otra cosa, como no estuvimos antes. La Euskadi a la que aspiramos es mucho más que una bandera y un himno, es la que nos acoge a todos los que hemos decidido construir aquí nuestras vidas, pensemos como pensemos, y que lo podamos hacer con dignidad; una Euskadi a mejorar, a transformar, con instrumentos de autogobierno más fuertes para ponerlos al servicio de esa dignidad ciudadana, y en donde las propuestas de fracturas se superen por proyectos de sumas", ha apuntado.