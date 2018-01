PSE ve "un avance muy importante" el homenaje a Iruretagoiena aunque lamenta que EH Bildu no firmara la declaración

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, ha realizado "una lectura muy positiva" del homenaje rendido por el Ayuntamiento de Zarauz al concejal del PP José Ignacio Iruretagoiena en el 20 aniversario de su asesinato a manos de ETA, y ha destacado que supone "un avance muy importante", aunque ha lamentado que EH Bildu no firmara la declaración consensuada por todos los partidos y que no tenga "ese valor para romper con su pasado".

En una entrevista a ETB1, recogida por Europa Press, Andueza ha señalado que el homenaje al edil popular asesinado por ETA que se celebró este pasado martes fue un acto "muy emocionante y significativo", y no solo porque estuvieron presentes todas las fuerzas políticas, lo cual supone "un avance muy importante", sino también porque "fue un acto de justicia" y porque era "muy necesario homenajear a un concejal así y reconocer lo que ha tenido que pasar esa familiar durante 20 año y dar nuestro apoyo".

Andueza ha indicado que desconoce por qué EH Bildu no firmó finalmente la declaración consensuada entre todos los partidos, en la que se remarca que el asesinato de Iruretagoiena fue "injusto y cruel", ya que, según ha dicho, "posteriormente leí y estudié el texto y no creo que tuviera nada malo para que EH Bildu no lo firmara". En este sentido, ha afirmado que respeta totalmente que la formación soberanista no firmara la declaración, aunque ha considerado "un error" esa decisión.

"Muchas veces a EH Bildu le pasa que aún tiene una enorme mochila y que no puede romper con su pasado. Se percibe que ETA aún está ahí y aún no tienen ese valor para romper con su pasado. Si ayer EH Bildu hubiera firmado ese texto, hubiera sido un acto redondo. Esos avances, esos gestos, homenajes como el de ayer, para mi tienen una importancia tremenda", ha asegurado.

De esta manera, el dirigente socialista ha señalado que "todos tenemos responsabilidad" de lo ocurrido en el pasado, pero que, "en muchas cosas de las que sucedieron en ese pasado, algunos tienen mucha más responsabilidad que otros". Andueza ha asegurado que el PSE-EE no tiene "ningún problema" en ayudar "a EH Bildu o cualquier otro" para que esos avances se den entre todas las formaciones políticas". "Si ellos tiene voluntad verdadera para dar esos pasos, nosotros estaremos dispuestos para hacer ese camino entre todos, porque es necesario hacer entre todos ese camino", ha añadido.

PRESOS

Por otro lado, Eneko Andueza ha criticado que el Colectivo de Presos de ETA (EPPK) haya manifestado su disposición a "reconocer el daño causado" pero que, "seguidamente", condicione dicho reconocimiento "a que no haya reproches". En su opinión, ese condicionamiento "no tiene ningún sentido y es muy injusto".

"Si tú te sientas con una víctima tuya para dar ese paso, ¿qué esperas? ¿Que esa persona niegue que has matado a su padre, a su hermana o cualquier otro de su familia? Ese reproche se tiene que dar. Si tú eres víctima, deberás sacar fuera lo que has sufrido, y cada uno deberá asumir el papel que ha tenido en cada caso. Si accedes a esa vía, tienes que tener responsabilidad y asumir lo que te dice la víctima", ha destacado.

NUEVO ESTATUS

Por otra parte, el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa ha considerado que las fuerzas políticas presentes en la ponencia parlamentaria sobre autogobierno tienen "capacidad para lograr un amplio acuerdo" en torno a un nuevo estatus jurídico-político para Euskadi. Así, ha indicado que espera que "todos los partidos" entren en ese acuerdo sobre autogobierno y que este año acuerden "un texto con un amplio consenso".

Asimismo, ha asegurado que "los desacuerdos" que PNV y PSE-EE mantienen en materia de autogobierno "estaban en nuestro pacto" de gobierno, ya que, según ha dicho, "pactamos que cada uno mantendría su posición". Aún así, ha destacado que "son más los temas que nos unen que los temas en los que mantenemos diferencias".

Andueza ha indicado que para el PSE-EE, el derecho a decidir "no es un tema prioritario", y ha defendido "un Estatuto más social, más moderno y flexible, un nuevo Estatuto que incluya los derechos sociales que hemos adquirido y que incluya nuevos derechos". "Pero para nosotros el derecho a decidir no es una prioridad en ese texto. Hay que diferenciarlo. No decimos que no haya que debatirlo, estamos dispuestos a debatir sobre todos los temas, pero creo que hay que debatirlo aparte" ha añadido.