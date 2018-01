PSE cree que a Rajoy "no le quedaría más remedio que seguir aplicando el 155" si se sigue optando por Puigdemont

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmado que, si se sigue optando por Carles Puigdemont para presidir el Govern catalán, al Gobierno de Mariano Rajoy "no lo quedaría más remedio que seguir aplicando el artículo 155". Por ello, espera que "la razón entre en la cabeza" del expresident y él mismo "deje de ser un obstáculo para su propio país".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha analizado la situación en Cataluña ha evidenciado que la "unilateralidad no lleva a ningún puerto" y "todo debe estar basado en la política, el diálogo y dentro de la legalidad vigente".

Mendia ha destacado "la diferencia de escenario" respecto a Euskadi, donde ha primado "la capacidad de acuerdos" y se trabaja en llevar la "agenda de las preocupaciones de los ciudadanos" a las instituciones. La dirigente socialista ha señalado que, en un momento en el que hay crecimiento económico, hay que centrarse para que "también llegue a las familias".

Tras recordar los objetivos del Gobierno vasco, cree que la legislatura va a poder "coger gran velocidad" este año, en el que "espera" que no haya nuevas elecciones. Mendia ha precisado, en relación a esa mención a unos nuevos comicios, que pensaba en Cataluña, en "si no son capaces de encontrar una vía de salida dentro de la legalidad, con un candidato que no genere problemas y pueda ser investido president".

Mendia ha indicado que en Cataluña se ha visto que hay "dos bloques enfrentados" pero no hay "demasiado trasvase de un bloque a otro" y "están condenados a entenderse". "No se pueden eliminar los unos a los otros y tienen que convivir juntos y construir una Cataluña juntos", ha añadido.

Por lo tanto, espera que, de la misma manera, que han sido capaces de buscar un president del Parlament que "no tiene ninguna causa judicial pendiente y, por lo menos, en principio, ha hecho un discurso conciliador", también sean capaces de "darse cuenta de que no se puede tener un president telemática, un presidente como Puidemont en la distancia".

Por ello, cree que "sería mejor" encontrar a otra persona "capaz de dirigir la Generalitat y empezar a "llevar a Cataluña por la vía del encuentro entre diferentes, que es lo que hemos hecho para Euskadi".

INVESTIDURA

En relación a la apuesta por investir a Carles Puigdemont como futuro presidente del Govern, Mendia ha asegurado que, tanto Junts per Catalunya como ERC, se están "mirando de reojo y ninguno quiere dar el primer paso para descabalgar a Puigdemont". A su juicio, él mismo debería "dejar de ser un obstáculo para su propio país" y dar "un paso de generosidad" para buscar a otra persona alternativa.

La dirigente socialista ha asegurado que, si se sigue optando por Puigdemont, sería un presidente "elegido en fraude de ley" y al Gobierno de Mariano Rajoy "no le quedaría más remedio que seguir aplicando el 155".

"Al final, tú tienes que mantener el Gobierno de la Generalitat dentro de la legalidad vigente y un presidente investido de una manera que no respeta las normas procedimientales ni la Ley de gobierno de Cataluña es un president elegido en fraude de ley por no decir fuera de la legalidad, en clara incumplimiento de la ley. Por lo tanto, el Govern está en una alegalidad y tú tienes que mantenerle dentro del orden constitucional en beneficio de los ciudadanos para mantener sus derechos y sus servicios públicos en vigor, garantizando una sanidad, una educación, una asistencia social", ha añadido.

Mendia, que ha destacado que Cataluña "ha venido funcionando bien" durante la aplicación del artículo 155, ha señalado que "no le quedaría más remedio a Mariano Rajoy que seguir aplicando el 155".

La dirigente socialista ha señalado que los ciudadanos te dan unos votos y escaños pero "tú tienes que saber gobernar dentro de la legalidad, en beneficio del conjunto de la ciudadanía".

"Si no son capaces de hacer eso, al Gobierno de España no le queda más remedio que seguir aplicando el 155, pero espero que la razón entre en la cabeza de Puigdemont, en la cabeza de las personas que están en Junts per Catalunya para buscar una salida al laberinto en el que les metieron anteriores dirigentes institucionales. Son muchas las personas, también en el bloque indepedentista, que están queriendo caminar en otra dirección y apartarse de la unilateralidad y buscar una vía, en la que seguir defendiendo sus ideas, pero dentro de la legalidad", ha manifestado.

Sobre la postura del PSOE ante la aplicación del artículo 155, ha indicado que a su partido lo que no le gusta es que "exista la división social y la ruptura que hay en Cataluña y queremos que en Cataluña las instituciones se dediquen a gobernar y no a dividir.

"Si hay excepcionalidad por parte de los gobernantes de Cataluña, tendrá que haber excepcionalidad también en la aplicación del 155. A nosotros nos gusta la normalidad institucional pero está en manos de Junts per Catalunya, de ERC, de la CUP y de los 'comunes' que se han puesto nuevamente en el lado indepedentista", ha manifestado.

Mendia también se ha mostrado crítica con el Gobierno de Mariano Rajoy porque su "falta absoluta de diálogo político" ha dejado que Cataluña "vaya en una deriva soberanista hasta que han chocado contra la pared".

A su juicio, eso "les tiene que pasar factura" y "la historia juzgará al Gobierno de Mariano Rajoy como un pésimo gobernante incapaz de hacer política en un territorio como Cataluña y de llevar a España al principal problema que tiene en los últimos 80 años". "Es gravísimo lo que está ocurriendo, la crisis institucional que hay en España es en gran parte de la incapacidad de Mariano Rajoy de hacer política", ha agregado.

Mendia ha indicado que en esta legislatura lo que habrá que hacer, en primer lugar, la Constitución y ha defendido que España tiene que "modernizarse y adaptarla a los tiempos" porque, en el ámbito territorial, entre las comunidades y el Gobierno, existen "muchas disfunciones y hay cosas que se pueden mejorar", entre las que ha citado la financiación autonómica. "Hay muchas cosas por hacer y lo podemos hacer", ha manifestado.

Ante la postura de Ciudadanos, ha señalado que "se ha vuelto demasiado radical" y "utiliza la españolidad en un sentido negativo con tintes electoralistas". "Me parece un gravísimo error y espero que vuelvan a lo que decían al principio, que ellos también estaban por reformar la Constitución", ha concluido.