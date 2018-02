PSE advierte de que la reforma del Estatuto de Euskadi no prosperará si se incluye el derecho a decidir

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha advertido de que la reforma del Estatuto de Euskadi no prosperará si se incluye el derecho a decidir porque no pasará el filtro del Congreso de los Diputados, y ha recordado que "no se puede cambiar la Constitución con un Estatuto de Autonomía". "Ese camino ya se experimentó en Cataluña y sabemos dónde acaba ese viaje", ha afirmado.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Mendia ha manifestado que se está "en una etapa muy previa" dentro del proceso de reforma del Estatuto de Gernika y ha señalado que ahora la labor de la ponencia de autogobierno, tras presentar todos los partidos sus propuestas, es "aunar las ideas de todos y hacer unas bases comunes que puedan facilitar el trabajo a quien se encargue la tarea de traducirlo en un proyecto de Ley, en una propuesta articulada".

En este sentido, ha asegurado que los socialistas estarán "en todo acuerdo que sea viable" y, para ello, "tiene que estar dentro del marco legal de la Constitución". Ante la afirmación de EH Bildu de que, "sin derecho a decidir no puede haber nuevo estatus", ha advertido de que, "entonces, no está hablando de reformar el Estatuto, sino de otras cuestiones porque el derecho a decidir no está dentro de la Constitución".

En este sentido, ha dicho que, si la coalición soberanista y el PNV "están por la labor de defender el derecho a decidir y otras cuestiones", deben hacerlo en el Congreso de los Diputados, que es donde "reside la competencia para cambiar la norma fundamental que daría cabida a esas reivindicaciones políticas", que los socialistas "no reivindican ni defienden, pero respetan".

COMISIÓN TERRITORIAL

"Me sorprende que defendiendo estas cuestiones y queriéndolas para Euskadi, como parece que las quieren, no estén sentados en la comisión territorial en el Congreso de los Diputados", ha explicado, para indicar "ese camino ya se experimentó en Cataluña". "No se puede cambiar la Constitución con un Estatuto de Autonomía, sabemos dónde acaba ese viaje", ha insistido.

Idoia Mendia ha afirmado que su partido no utilizará a los vascos "para enfrentarlos ni para confrontar con el Gobierno ni con el resto de España". "Nosotros queremos seguir conviviendo con el resto de España, queremos seguir siendo parte de la UE y, sobre todo, seguir siendo útiles a los ciudadanos", ha explicado.

En esta línea, ha aclarado que el PSE-EE no pretende ejercer "el derecho de veto" ni piensa usarlo. "Los socialistas vascos estaremos sentados en todas las mesas en todos los debates, defendiendo nuestras ideas y, sobre todo, tratando de que lo que salga sea útil para los ciudadanos, es decir, para que yo pueda seguir defendiendo el derecho a la vivienda, a la RGI, una cartera de servicios sociales o una educación de calidad", ha manifestado.

En este sentido, ha dicho que, "si otros partidos quieren seguir un camino" que todos saben cómo acaba, su partido "no estará en ese acuerdo". "No va a tener visos de aprobarse porque el Estatuto de Autonomía, para reformarlo, primero tenemos que acordarlo nosotros en el Parlamento vasco, pero, luego, hay que mandarlo al Congreso para que se apruebe", ha indicado.

En su opinión, "de poco vale" que se consensúe "algo en Euskadi, si luego no lo aprueban en Madrid, salvo, y es un aviso a navegantes", que se esté "jugando a otra cosa, a electoralismo, a confrontar con el Gobierno de España y con las instituciones que representan a las instituciones comunes". "Si es a eso a lo que se está jugando, me parece un juego peligroso porque estaremos engañando a la ciudadanía. Nosotros no, desde luego", ha dicho.

La líder del PSE-EE cree que todos los partidos integrados en la ponencia de autogobierno quieren, en primer lugar, que se completen las transferencias pendientes, como la de la gestión de las prisiones o de la Seguridad Social.

Además, considera que la Constitución permite "negociar con el Gobierno de España competencias que, en principio, parece que son del Estado, pero que pueden terminar siendo de la Comunidad Autónoma". "Yo creo que, en el grueso de las competencias, podríamos alcanzar acuerdos, también en el capítulo de los derechos y obligaciones de los ciudadanos vascos, en como nos relacionamos con nuestros vecinos, con Navarra o con Aquitania", ha indicado.