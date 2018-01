PSE dice que tiene "ideas muy claras" y no tiene que hacer "ningún tránsito" en materia de autogobierno

En una entrevista a Radio Euskadi recogida por Europa Press, se ha referido, de esta manera, a las palabras de la presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, en las que aseguraba que el PSE-EE debe hacer un "tránsito" en materia de autogobierno y deberá "luchar y defender" ante el PSOE "algunos de los posicionamientos que les adecuen más a la realidad social de Euskadi".

Andueza ha indicado que a él no le gusta "entrar en casa de los demás" por lo que le parece "un poquito de mal gusto" que Atutxa les dijera "lo que tenemos que hacer en nuestra casa". "Nosotros no nos dedicamos a decir a ellos lo que tienen que hacer en la suya", ha manifestado.

El portavoz parlamentario adjunto del PSE-EE ha asegurado que no cree que el partido tenga que hacer "ningún tipo de transición ni los deberes en casa" porque el posicionamiento del partido "es el que es" y su partido ha liderado "un posicionamiento muy claro en todo lo referente al análisis del actual modelo territorial en el Estado".

"Tenemos las ideas muy claras, tanto a nivel estatal, federal como a nivel de Euskadi. No creemos que tengamos que hacer ningún tipo de transición. Si me parece de poco gusto que nos digan que es lo que tenemos que hacer, tampoco me parece muy correcto que, de alguna manera, quieren hacer una especie de envolvente para que el PSE-EE termine convirtiéndose en algo que no es", ha asegurado.

En este sentido, ha asegurado que el PSE-EE "nunca ha sido nacionalista" y tampoco van a pretender que el PNV "se convierta en socialista" porque "cada cual tiene su visión, su ADN". "Parte del éxito de este acuerdo de Gobierno es precisamente que hemos acordado entre dos partidos de tradiciones muy diferentes, centrándonos en lo que nos une y no en lo que nos separa", ha añadido.

Andueza ha manifestado que ese acuerdo de Gobierno tiene "claras" las cuestiones en las que coinciden, pero también las posiciones en las que discrepan". "Nosotros pactamos que nos respetaríamos el uno al otro en esos posicionamiento, por lo tanto creo que el PSE-EE no tiene que hacer ningún tipo de transición, ni mucho menos los deberes dentro de casa porque ya los tenemos perfectamente hechos", ha dicho.

Andueza ha afirmado que la vía que se abrió con el acuerdo de Gobierno con el PNV asentó "las bases de un camino" que lleva a "centrarnos en lo que verdaderamente importa a nuestros ciudadanos" y es "la resolución de sus problemas cotidianos y el afrontar un futuro mucho más óptimo para Euskadi".

"Es en lo que tenemos que centrarnos y no en otro tipo de ensoñaciones que, a la vista está con lo que ha pasado en Cataluña, no nos llevan a ningún sitio, sino a enredarnos, a enfrentarnos y a dividir a la sociedad y a llevar a esa sociedad a unas situaciones que, para nada, benefician a la construcción del país que queremos", ha añadido.

Andueza ha manifestado que hay sintonía con el PSOE en esta materia y ha indicado que la ponencia de autogobierno debe centrarse "en lo importante". "Nosotros queremos un Estatuto de autonomía muchísimo más dinámico, muchísimo más moderno, pero, sobre todo, muchísimo más social porque, si conseguimos un Estatuto que refleje esas tres cuestiones, tendremos un Estatuto que verdaderamente sea una herramienta de futuro, que es lo que nos hace falta, construir la Euskadi de futuro", ha indicado.

El dirigente del PSE-EE ha señalado que su partido "nunca se ha cerrado a ningún tipo de debate" y "se podrá debatir". "Pero ese tipo de debates para lo único que sirven es para distraernos", ha manifestado.

DERECHO A DECIDIR

A su juicio, hay "bastantes puntos en común" entre los partidos que están en la ponencia y es "en lo que hay que centrarse". "¿Qué hay que debatir sobre el derecho a decidir? Nosotros nunca nos vamos a oponer a debatir sobre nada que esté encima de la mesa o sobre cualquier cuestión que ponga encima de la mesa cualquier partido político pero entiendo que no es ninguna prioridad. Ofrecimos la posibilidad de que eso se debatiera en otra mesa para no desviar esa atención de lo que nos debe ocupar en la ponencia de autogobierno, al final se decidió que no y nosotros seguiremos trabajando en esa ponencia", ha añadido.

Sobre la posibilidad de que se pueda alcanzar un consenso amplio, Andueza ha señalado que el PSE ya ha trasladado que uno de los objetivos es el de lograr "el máximo consenso posible" y, "si hay algún partido que se autoexcluye", lo respetarán, aunque no les guste porque preferirían que se sumaran.

En todo caso, cree que hay "mucho margen" para poder llegar a un acuerdo "muy amplio" dentro de la ponencia y ha señalado que hay "muchos ámbitos que trabajar, que estudiar y que incorporar" a ese futuro Estatuto de Autonomía, por lo que se muestra "muy positivo".

"Soy de los que veo el vaso medio lleno y ahí tenemos que centrar nuestro trabajo, en lo que nos une, en lo que verdaderamente estamos de acuerdo" e intentar acercar posturas en aquellas cuestiones que no están tan claras y no compartimos una visión de manera tan nuclear, tan estrecha, pero hay margen para conseguir un Estatuto de Autonomía que al final recabe lo que verdaderamente nos debe ocupar. Un Estatuto mucho más social, más dinámico y mucho más moderno y flexible, hay margen para conseguirlo", ha añadido.

CATALUÑA

Por otra parte, ha indicado que, en una situación de tanto "tensionamiento social" en Cataluña, las posiciones en las elecciones "se polarizaron muchísimo" y el resultado "en absoluto deja claro cuál puede ser el futuro de Cataluña". "Yo sigo pensando que el acuerdo entre diferentes en la mejor solución", ha manifestado.

Por ello, ha reclamado al futuro Govern y al Ejecutivo de Rajoy que actúen con "la responsabilidad que no han actuado hasta la fecha" porque "Cataluña se merece dos gobiernos que miren por los intereses generales y no los electorales o particulares".

Andueza ha señalado que ahora se está en una situación de "stand by" en la que "nadie parece mover ficha, ni el vencedor de las elecciones, Ciudadanos, ni el que hipotéticamente pudiera tener una mayoría parlamentaria, Junts per Catalunya". Por lo tanto, ha manifestado que se da un "inmovilismo" por ambas partes, por lo que "la incertidumbre vuelve a instalarse en Cataluña, que es la peor noticia".

CONVIVENCIA

Por otra parte, en relación al informe sobre torturas elaborado por el Instituto Vasco de Criminología a petición del Gobierno vasco, ha indicado que él no es "excesivamente crítico" con ese documento "Lo respeto, pero ese documento donde se debería haber planteado, donde se debería haber llevado y analizado es a donde ahora va a ir, a la ponencia de memoria y convivencia".

Andueza cree que se ha intentando "tergiversar" el comunicado que hizo público el PSE-EE porque "precisamente" fue el Gobierno socialista de Patxi López el que aprobó un decreto de ayudas a las personas que habían sido víctimas de abusos policiales. "Siempre hemos estado comprometidos con los derechos humanos y creo que dimos un paso importante aprobando ese decreto", ha indicado el dirigente socialista que sí ha precisado que "echan en falta un punto de discreción y rigor" en la gestión de ese informe.