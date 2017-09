El PSOE-A apoya con enmiendas la iniciativa de Ciudadanos que rechazó el PSOE

El Parlamento de Andalucía ha aprobado hoy, con el apoyo del PSOE y del PP, la proposición de Cs que respalda al Gobierno ante el desafío catalán, un texto similar, aunque este incorpora enmiendas, al rechazado por el PSOE en el Congreso, que había pedido no apoyar este tipo de iniciativas.

El nuevo texto añade dos enmiendas del Grupo Socialista, pero otras dos "in voce" que Ciudadanos había aceptado, incluida la mas polémica, la que pedía excluir del primer punto el apoyo expreso al Gobierno, han sido vetadas por Podemos y era necesaria la unanimidad de todos los grupos.

Con su apoyo, el PSOE-A no sigue la directriz marcada por la dirección federal a todos los territorios para que "se abstuvieran de respaldar" la iniciativa de Cs, si bien los socialistas andaluces han intentado conciliar la posición de Ferraz con la propuesta de la formación naranja, extremo que no han conseguido por la negativa de Podemos a tramitar las enmiendas "in voce".

El portavoz socialista, Mario Jiménez, ha dicho tras el debate que han cumplido "escrupulosamente" con la circular de Ferraz porque habían conseguido que Cs aceptara las enmiendas que se rechazaron en el Congreso, garantizando una posición "coherente", pero ha lamentado el rechazo "inexplicable" de Podemos a su tramitación.

Las dos enmiendas aceptadas contemplaban recoger en el texto el apoyo a los alcaldes y concejales que defienden la legalidad constitucional en Cataluña y condenar las "intolerables presiones y amenazas" que están sufriendo, así como hacer hincapié en el apoyo a los andaluces que residen en Cataluña.

Las otras dos enmiendas, que no han salido adelante por el veto de Podemos, contemplaban, en uno de los casos, que no se recogiera en el primer punto un apoyo expreso al Gobierno, sino "a todas las instituciones del Estado".

La otra pretendía que se apostara por el "entendimiento institucional" para resolver los problemas políticos una vez garantizado el cumplimiento de la ley.

Sin embargo, estas dos últimas enmiendas del PSOE no se han podido tramitar (a pesar de ser aceptadas por Cs) por la oposición de Podemos.

Juan Marín ha defendido que la propuesta aprobada hoy, con el apoyo del PSOE-A y del PP-A, significa posicionarse "al lado de la ley y del ordenamiento jurídico o enfrente" y no pretende "confrontar ciudadanos ni territorios", a la vez que ha justificado la inclusión de las enmiendas socialistas en que "no desvirtúan ni cambian el sentido" de la iniciativa.

Ha opinado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, debió "decir que sí" a la moción en el Congreso de los Diputados y ha lanzado duras críticas a Podemos e IU por sus intervenciones de hoy en el Parlamento autonómico, por las que ha llegado incluso a acusarles de estar "fuera de la ley".

Ha lamentado que el Gobierno catalán "se salta el ordenamiento jurídico español" y "enfrenta" ciudadanos, además de "amparar" amenazas, coacciones e insultos a las fuerzas de seguridad y a muchos políticos, entre ellos compañeros suyos de Ciudadanos.

La portavoz del PP, Carmen Crespo, ha agradecido el "apoyo" al Gobierno central "ante el golpe a la democracia que está ocurriendo estos días" y ha hecho un llamamiento a estar "juntos sin fisuras".

Crespo ha abogado por "aparcar las diferencias de los partidos constitucionalistas" para trabajar a favor de "cumplir la ley, la unidad de españa y la soberanía nacional", y ha mantenido que el Gobierno no puede permitir ese "atropello" y debe seguir trabajando "con proporcionalidad y serenidad".

Por Podemos, el diputado Juan Ignacio Moreno Yagüe ha criticado que se mande a la Policía "a requisar y secuestrar urnas", algo que "ni se les pasó por la cabeza" en Venezuela, y ha acusado al Gobierno de saltarse al Senado y evitar la separación de poderes.