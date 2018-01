PSOE y Alternativa por Boadilla piden la dimisión de un concejal que participó en un acto de la fundación DENAES

BOADILLA DEL MONTE, 23 Ene. (EUROPA PRESS)

Los grupos municipales del PSOE y Alternativa por Boadilla (APB) han pedido la dimisión del tercer teniente de Alcaldía y concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Javier Úbeda, por haber participado en la convocatoria de la Fundación DENAES, cuando acudieron a declarar los miembros de la mesa del Parlament de Cataluña, el pasado 1 de noviembre.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz socialista, Isabel Carmona, ha pedido la dimisión del edil. En el caso de que no se produzca, solicitarán al alcalde que "tome la decisión de cesarle".

"Nos parece vergonzoso porque no deja de ser una actuación que se sale de las conductas democráticas. No puede estar apoyando a un grupo ultra una persona que es un cargo público", ha añadido.

Por su parte, el portavoz de APB, Ángel Galindo, también ha pedido la dimisión de Úbeda y ha señalado que su presencia en dicho acto pone de "manifiesto" que en Boadilla hay un "PP ultra". "La facción más conservadora y los últimos retazos del aguirrismo están aquí y le pedimos encarecidamente a Cristina Cifuentes que nos mande otro Partido Popular regenerador y nuevo", ha indicado.

A juicio de Galindo, "personas así" no pueden estar en las instituciones "por que al lado de Hogar Social no creo que estén los demócratas". "Estamos a la espera de que Cristina Cifuentes tome una decisión. En las imágenes, al lado del concejal está Julián Leal, que fue suspendido de militancia por el PP de Boadilla, por lo que en coherencia también deben suspenderle de militancia", ha concluido.

"EL CONCEJAL NO HA PARTICIPADO EN NINGÚN ESCRACHE"

Por su parte, fuentes del Partido Popular han negado que el concejal haya participado en un escrache. "Negamos la mayor: el concejal no ha participado en ningún escrache", han indicado a Europa Press.

A su vez, en declaraciones a Europa Press, Úbeda ha explicado que participó la convocatoria de la Fundación DENAES "como han hecho centenares de miles de españoles" los últimos meses que han protestado contra las actuaciones de "los máximos responsables del movimiento secesionista catalán".

"Me personé a título personal un día festivo en la estación de Atocha para mostrar mi indignación, que manifesté públicamente amparado por dos derechos fundamentales, el de expresión y el de reunión, merecedores de la máxima protección en España", ha asegurado.

"Con respecto a la aparición de miembros de Hogar Social en la protesta es algo que no se encuentra bajo mi responsabilidad, porque la convocatoria no la realicé yo. No obstante, tratar de vincularme con este colectivo, el cual aborrezco por su ideología, es absurdo, porque sería como afirmar que todos los que acuden a un campo de fútbol donde ellos pudieran estar también simpatizan con ellos, lo cual ni es cierto ni tiene lógica ni, por supuesto, un mínimo de honestidad intelectual", ha detallado.

En este sentido, ha explicado que hizo "uso de estos derecho sin abuso alguno sobre los mismos". "Participé en una protesta de manera pacífica sin insultar, amenazar, coaccionar o usando la fuerza, es decir, sin causar desórdenes públicos y sin obstaculizar el desarrollo de la vida de los miembros de la mesa del Parlament que llegaron a Atocha", ha añadido.

"El nacionalismo catalán radical y la ultraizquierda han lanzado una cacería ideológica contra mí por no pensar como ellos y por protestar contra sus actuaciones públicas. Estos dos colectivos quieren establecer la pena por pensar diferente y defender la unidad de España", ha concluido.